Más de 25 años de cárcel para el acusado de matar y descuartizar a la ciudadrealeña Nancy Reyes

La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha dictado sentencia contra C. A. B. C., acusado de matar a su pareja Nancy Reyes, embarazada en Santander, imponiéndole una pena de 25 años de cárcel más cinco meses por el delito de profanación del cadáver. C. A. B. C. estaba acusado de asesinar a su pareja y descuartizar su cadáver cuando estaba embarazada de 16 semanas, en agosto de 2020.

Según Europa Press, la sentencia hace al procesado autor criminalmente responsable de un delito de asesinato en concurso ideal con un delito de aborto y como autor de un delito de profanación de cadáver.

Más condenas

Además, se le ha prohibido aproximarse a menos de 200 metros de los miembros de la familia de la asesinada, de sus domicilios, lugares de trabajo o centros de estudio. Tampoco podrá comunicarse con ellos por cualquier medio, directo o indirecto, durante 30 años.

El condenado tendrá que indemnizar con 112.000 euros a las hijas de la víctima, 87.000 euros para cada uno de sus padres y 25 para cada uno de sus hermanos.

Encontrada en una zona de maleza

Nancy Paola Reyes viajó ese verano a Santander con su pareja, un hombre colombiano de 28 años, y el 20 de agosto fue el último día en que se tuvo noticias de ella. Seis días después, sus familiares interpusieron una denuncia por desaparición en una comisaría de Ciudad Real.



El cadáver de esta mujer fue encontrado en una zona de maleza, cerca de la Peña del Cuervo, en Santander, en siete bolsas de plástico. Había sido descuartizada y el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición

