La fibra óptica enfrenta a los vecinos de un pequeño pueblo de Ciudad Real

Varios vecinos de Cabezarrubias del Puerto, un pequeño pueblo de la provincia de Ciudad Real, ha denunciado que no pueden tener acceso a internet porque algunos de sus convecinos se niegan a que el cableado y las cajas de conexión pasen por las fachadas de sus propiedades.

Jesús García, uno de los afectados, ha denunciado que esta negativa contraviene la Ley de Telecomunicaciones que considera estas instalaciones como "obras de interés general" que "no necesitan por tanto de autorización especial alguna para poder pasar cables por fachadas y comunidades de vecinos".

"Imaginen que un vecino o vecina de su localidad se opusiera a que por su fachada pasaran los cables de la luz (electricidad) y que, a consecuencia de ello, no pudieras disponer en tu domicilio de contrato y suministro eléctrico. O que un vecino tuviera el contador del agua o de la luz en su patio y no permitiera que pasaran a realizar la lectura o a reparar alguna avería. Pues eso mismo nos está sucediendo a varios vecinos, a consecuencia de la negativa de otros tantos vecinos; pero que no hay duda alguna de que es contraria a las leyes y a las normas vigentes", asegura.

El afectado, además asegura que la empresa de telecomunicaciones propietaria de la red, Orange, "mira para otro lado" porque "somos pocos los potenciales clientes quienes nos vemos afectados por dicho veto y no hacen, de momento, nada para que se cumpla con la ley, como debería de ser preceptivo"; mientras que desde el ayuntamiento aseguran que es "un problema que incumbe solo a las empresas y a los propietarios, y que la Administración Local no puede hacer nada al respecto".

Esta situación ha provocado que actualmente no puedan tener conexión alguna a la red, ya que tras la instalación de la fibra óptica no se pueden hacer contrataciones de ADSL, una opción que, por otra parte, dejará de funcionar en poco tiempo por la puesta en marcha del nuevo sistema.

Ante esta problemática, este vecino insta a que instituciones, ayuntamiento y empresa ofrezcan una solución para que el despliegue de la fibra óptica sea total en Cabezarrubias del Puerto.

Sigue los temas que te interesan