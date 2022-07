Lo que ha hecho el alcalde de Anchuras con 21 antiguos cantautores es único

El pueblo de Anchuras homenajeó este sábado a los cantautores españoles de los años 80 que pelearon contra la instalación de un campo de tiro para entrenamiento del Ejercito del Aire en este pequeño municipio de Ciudad Real, con la dedicatoria de una plaza a ellos.



El alcalde de Anchuras, Santiago Martín, ha explicado a Efe que este reconocimiento era una "cuenta pendiente que tenían con esas personas que demostraron durante años su compromiso con la lucha de Anchuras y sus gentes y, que se opusieron y lucharon contra la instalación de un campo de tiro donde probar las bombas del ejército".



Veintiuna placas fueron descubiertas en la recién renombrada Plaza de los Cantautores, en cada una de las cuales se recogen textos y estrofas de las canciones de veintiún cantautores y grupos que participaron en los históricos conciertos que se organizaron durante los años de lucha en este municipio.



Una a una, las placas fueron descubiertas en una plaza llena de público, entre los que se encontraban también muchas de las personas que en su día formaron parte de la popular Coordinadora en Defensa de Anchuras que le ganó la batalla al Ejército y los aviones.



Santiago Martín, que ya era alcalde de Anchuras en 1987, recordaba cómo el Ministerio de Defensa, al frente del cual se encontraba Narcís Serra, tomó la decisión desechar la idea de construir el campo de tiro en la finca Cabañeros, para trasladar esta instalación militar a la finca El Rosalejo, propiedad de la familia Moro, estratégicamente localizada en este lugar recóndito de la provincia de Ciudad Real.



En Anchuras, ha comentado Martín, "los aviones podrían lanzar así sus proyectiles lejos de las grandes zonas urbanas y pobladas, pero cerca de los pocos habitantes que vivíamos aquí".



La historia de la lucha de este pueblo comenzó poco después de que la presión de los ecologistas, dado el valor medioambiental de Cabañeros, desviara la vista de los militares hacía Anchuras para instalar esta infraestructura militar, tras lo cual, la finca 'El Rosalejo' fue declarada de Interés para la Defensa Nacional.



Sin embargo, ni la coacciones que sufrieron entonces los vecinos, ni las cargas de los antidisturbios, frenaron el empeño del pueblo de defender su territorio negándose a contar con una instalación militar en sus tierras.



En esa pelea jugaron un papel importante cantautores como Luis Aute, José Antonio Labordeta, Javier Krahe, Pablo Guerreo, Paco Ibáñez, Hilario Camacho, Luis Pastor, Marina Rossel, Elisa Serna, Quintín Cabrera, Sandalio Morales o grupos como 'Noviembre'.



Todos ellos, treinta y cinco años después, han recibido el agradecimiento por su constancia y el apoyo entonces, ha reconocido el alcalde, pero, también, ha dicho, "en gratitud a lo que le debe a los cantoautores este el país, por las muchas cosas que se han dejado en el camino para conseguir las libertades de las que disfrutamos".



"Anchuras es sólo un ejemplo de esas luchas por los logros sociales que han defendido los cantoautores, y este reconocimiento, aunque es el primero que reciben, no debe ser el último, porque nunca serán suficientes para pagar su contribución a lograr un país más igualitario y mejor", ha dicho Martín.



De aquel Anchuras de finales de los años 80, recuerda el alcalde, "queda y quedará por mucho tiempo el recuerdo de saber que este pueblo fue capaz de no sentirse pequeño, de luchar como lo hizo David contra Goliat, uniendo sus fuerzas y demostrando que su compromiso fue mucho más fuerte que un Gobierno".



"Ese espíritu se mantiene vivo, y ahora lo vamos a recordar más aún cada vez que paseemos por esta plaza, en donde se podrán leer bellos versos que reflejan también el compromiso de quienes apoyaron esta lucha desde otras posiciones, como fueron gente de la política, los sindicatos, la iglesia y el mundo de la cultura".



Martín ha añadido que de aquellos años queda también "un pueblo y un país sin campo de tiro que demuestra que no era tan necesario y perentorio como se decía", y queda, dice con orgullo, "aquel lema que tanto gritamos de que Anchuras también es Cabañeros".

