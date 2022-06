Está acusado de 5 robos en Ciudad Real, pero el fiscal pide la absolución por varias razones

La Audiencia Provincial de Ciudad Real tiene previsto juzgar el 22 de junio a las 10.00 horas a D.J.N.G., acusado de un delito de robo con fuerza por el que la Fiscalía pide la absolución. Se trataría de 5 robos a diferentes negocios ubicados en varios municipios de Ciudad Real.

Según el escrito de no acusación al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron entre el 11 de diciembre y el 11 de enero de 2020. Así, consta que los robos comenzaron en Instalaciones Miguelturra, Polígono 'El Cristo' de la localidad, respecto del que la perjudicada denunció que aquel día salió de la oficina y cuando regresó, faltaban 700 euros en efectivo, 2 móviles y dos ordenadores portátiles, 15 microprocesadores, varios termostatos, un manómetro y dos analizadores de combustión.

Asimismo, el 25 de diciembre se produjo un segundo robo en un negocio de repuestos de automóvil cuyo titular denunció que habían forzado la puerta de entrada y se habían llevado 148,95 euros. Seis días más tarde, se produjo otro robo en un negocio de Torralba de Calatrava en el que se habrían llevado dos pendrives con información de los clientes.

El cuarto robo se produjo en una tienda de alimentación de Poblete en el que habrían sustraído 200 euros aproximadamente. Más adelante, el quinto tuvo lugar en una nave de Carrión de Calatrava en el que habrían sustraído la maquinaria del negocio de la empresa sita en dicho municipio.

Por estos hechos, la Fiscalía no ha formulado acusación contra el procesado ya que, según alega, en las diligencias no existen testigos directos ni indirectos, identificación lofoscópica ni pericial fisionométrica porque en las grabaciones no puede apreciarse el rostro de la persona autora de los hechos, ni más elementos que pudieran dar razón de quién cometió los hechos denunciados que los ya reseñados.

