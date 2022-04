Convocan huelga en la Ayuda a Domicilio de Ciudad Real tras la falta de acuerdo

Los sindicatos CCOO-Hábitat y UGT-FeSP han ratificado la convocatoria de huelga en la Ayuda a Domicilio de Ciudad Real tras concluir sin acuerdo el acto de mediación previa celebrado este lunes para tratar de desbloquear la negociación del convenio colectivo del sector, pendiente desde el final de 2020.

La huelga comenzará el día 26, tendrá, en principio, carácter indefinido y afectará a las 2.000 personas, casi todas mujeres, que trabajan en las empresas privadas que tienen subcontratada la gestión del servicio público de Ayuda a Domicilio en decenas de localidad de Ciudad Real, incluyendo la capital, según han informado ambos sindicatos en una nota de prensa conjunta.

Los sindicatos representativos de las trabajadoras han vuelto a reclamar a la patronal provincial Fecir que el nuevo convenio garantice a las trabajadoras el SMI con la suma de su salario base y el plus de transporte.

Aceptan la exigencia patronal de dejar en blanco el año 2021, ya vencido, y también aceptan no llevar a tablas los incrementos del 4,4% que es preciso realizar en 2022 para llegar al salario bruto anual de 14.000 euros, que se abonarían mediante la creación de un nuevo plus, un 'plus SMI' absorbible, compensable y no consolidable de 51,37 euros por doce pagas al año.

Subidas salariales

Pero sí reclaman subidas del 2% en todos los conceptos salariales para los años 2023 y 2024, mientras que la patronal pretende que esos incrementos se efectúen también y exclusivamente sobre el nuevo 'plus SMI'.

"Con todo esto, las propuestas patronales dejarían a las trabajadoras en 2025 con el mismo salario base y la misma antigüedad que tenían en 2019", señalan los sindicatos, que recalcan que tal planteamiento es inasumible, al tiempo que recuerdan que "las trabajadoras están muy descontentas por las condiciones que actualmente tienen y es necesario dignificar su trabajo con un salario adecuado".

La patronal, por su parte, insiste en responsabilizar de todo a "las administraciones" titulares del servicio de Ayuda a Domicilio y dicen a los sindicatos y a las trabajadoras que, si quieren mejoras salariales, hagan "un esfuerzo de presión" para que estas administraciones incrementen "los específicos contratos de los que dependen los sueldos de los trabajadores", alegan desde CCOO y UGT.

"Llevan año y medio tirando balones fuera como si la patronal no tuviera ninguna responsabilidad en la negociación colectiva y como si las empresas no estuvieran más que para poner el cazo. Si a las empresas no les resultara rentable estar en este el sector, no se presentarían a los concursos", denuncian los sindicatos.

"Si algo tenemos que decirles nosotros a las administraciones, a la Junta, a las corporaciones municipales de Ciudad Real y a la Diputación provincial es que lo mejor que podían por las personas usuarias y por las personas trabajadoras de la Ayuda a Domicilio, por el servicio público y por las arcas públicas, es prescindir de las empresas interpuestas y asumir la gestión directa, como ya hace por ejemplo la Diputación de Albacete", han concluido.

