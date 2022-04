Las 64 nuevas inversiones que llevarán a cabo en Valdepeñas con 2.700.000 euros

Valdepeñas (Ciudad Real) ha dado luz verde en su sesión plenaria del mes de abril, celebrada este lunes, a un total de 64 nuevas inversiones para las que se destinarán 2.700.000 euros, procedentes del remanente de tesorería y del superávit del ejercicio anterior, a lo que se suman los 4.000.000 de euros que ya contemplaban los presupuestos municipales de 2022 y a los 5.700.000 euros de proyectos que actualmente se encuentran en marcha y que finalizarán este mismo año.

Entre las nuevas inversiones figuran algunas como la dotación de tabletas para la Escuela Municipal Infantil de Cachiporro a una escultura homenaje para Inés Ibáñez Braña (25.000 euros), un estand fijo para ferias de turismo (75.000 euros), la adecuación de la cubierta del Pabellón de La Molineta o la sustitución de césped por otro artificial en el mismo complejo. También se suman otros como la creación de una nueva fosa séptica en el Centro Municipal Canino (60.000 euros), la nueva red de alcantarillado y agua del cementerio municipal (90.000 euros), o a través de los fondos del Gobierno de España la incorporación de nuevos autobuses urbanos municipales eléctricos (400.000 euros) y la ampliación del Punto Limpio (180.000 euros). También se incluyen la ampliación del solar del antiguo edificio de Correos en la calle Seis de Junio y una nueva plaza frente a la UNED, en el antiguo inmueble del restaurante Seis de Junio.

Mayoría absoluta

Los puntos referidos a las inversiones se aprobaron por mayoría absoluta, en uno de ellos con los votos a favor del PSOE, Ciudadanos y Podemos, y con la abstención de Vox, PP e IU. El portavoz de Gobierno, Francisco Delgado, lamentaba las abstenciones de estas inversiones. "No termino de entenderlo. A uno no puede gustarle como se gestionan determinadas cosas, pero lo que hay que buscar es el fin social y público que la propia partida contempla. Que nos pongamos a abstenernos cuando estamos diciendo que deben mejorarse los espacios públicos con una partida para la construcción de la plaza ajardinada no acabo de entenderlo, tampoco lo entiendo en la elaboración del III Plan de Igualdad", manifestaba.

Entre las 64 nuevas inversiones que se incorporan a las ya previstas en el presupuesto para el presente ejercicio se encuentran otros proyectos como la nueva señalización en la autovía A4 del acceso por el vial sur al Parque Empresarial Entrecaminos (40.000 euros) o la nueva entrada al Museo Municipal por la calle Pintor Mendoza, con la adquisición de un solar (107.000 euros).

