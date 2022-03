Parece casi imposible que la música electrónica pueda fusionarse con la tradición manchega, pero el ciudadrealeño Joni Antequera -conocido artísticamente como Amatria- lo ha conseguido en su último single, un viaje lisérgico por su yo de 16 años que mezcla el techno con lo cañí. Se titula 'Asiejque', ofrece un gracioso recorrido por su ciudad natal y en los próximos meses pasará por salas y festivales de todo el país para que nadie se quede sin bailarla.

Con este nuevo hit, Amatria ha querido viajar a aquella época en la que, todavía imberbe, descubría mundos aún desconocidos para él en las fiestas de su tierra. Habla del Parque de Gasset, de la Plaza del Pilar, de la Pandorga y hasta de aquellos patios de color azul añil o del kiosko de la esquina. El videoclip, que dura cerca de tres minutos, está protagonizado por un queso manchego, trajes regionales, bailes imposibles y un sinfín de cameos de compañeros de sello.

"Tenía en la cabeza desde hace tiempo que quería hacer un techno, pero la idea de Ciudad Real apareció de repente para darle un toque de humor. Pensé en el estribillo con el «asiejque» y después escribí lo demás durante un viaje", cuenta el artista, que desde el primer momento tuvo claro que "quería hacer una canción para bailar". Y lo ha conseguido. "A la gente de nuestra tierra le está encantando y todo el mundo reaccionando con cariño. Podemos decir que está teniendo su función, que es divertirse y disfrutar".

"El «asiejque» me hace sentirme en casa"

Para Amatria, la palabra «asiejque» significa «hogar» y no podía faltar en su tema. "Me recordaba a mi vecino. Yo me fui a estudiar fuera con 17 años y cada vez que volvía a Ciudad Real y lo escuchaba, me sentía en casa", dice. Pero esta no es la única palabra manchega que aparece en la canción, donde también se pueden escuchar términos como «uda», «fulero» o «bacín». "He alucinado porque «uda» solo lo decimos aquí. Ni siquiera la gente de Toledo sabe lo que significa", señala entre risas.

Pero además de la letra, igual de curiosa es la coreografía, un círculo con el dedo índice y el pulgar que es también la imagen de portada. "En mi pandilla de colegas hacíamos todo el rato esa coña y jugábamos a que te lo comías si era por debajo de la cintura. Me vino esa imagen de repente cuando ya tenía la canción y decidí usarla para seguir con esa vena de humor", cuenta.

Además, en el videoclip, donde aparecen todos los artistas que componen Vanana Records, se puede ver a gente entrando y saliendo de una casa donde te dan de comer y de beber, una costumbre que según dice el ciudadrealeño "también es muy manchega y no podía pasar desapercibida".

"La voy a llevar por todos los festivales"

Este Techno Manchego, que se lanzó el pasado 3 de marzo, ya acumula cerca de 17.000 visualizaciones en Youtube y, aunque es un tema local, Amatria tiene claro que lo va a exportar por todos los festivales. "La va a bailar un manchego, un catalán y quien haga falta".

Precisamente este fin de semana acarranca la gira del artista, que presentará por fin en directo su último largo. El tour comenzará muy manchego en Ciudad Real y Toledo (11 y 12 de marzo) y continuará por Lisboa, Granada, Sevilla, Benicàssim, Málaga, Alicante, Aranda de Duero, Cascante, Barcelona, Murcia y Zaragoza.

Las entradas ya están a la venta en www.yosoyamatria.com y en Wegow y próximamente se anunciarán nuevas fechas para disfrutar de toda la energía de Amatria.

