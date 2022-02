Desde este lunes puedes ser uno de los 1.000 catadores del Concurso de Vinos Tierra del Quijote

El plazo de inscripción para ser catador en el Concurso Regional de Vinos Tierra del Quijote abrirá desde este lunes, 28 de febrero, hasta el domingo, 13 de marzo, en la web www.vinostierradelquijote.com. El certamen, también conocido como '1000 no se equivocan', se llevará a cabo el 26 de marzo, a partir de las 12.00 horas en el Pabellón Vicente Paniagua de Alcázar de San Juan.

Este certamen vuelve desde su última edición en 2019, pero con algunos cambios para adaptarse a la pandemia. Este año no habrá comida para los participantes, pero se celebrarán las jornadas gastronómicas '1000 no se equivocan' en los bares y restaurantes, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Como novedad este año se incorporará una nueva categoría de vinos, la de espumosos, de manera que se contemplarán en el certamen un total de seis categorías entre blancos, rosados, tintos jóvenes sin barrica cosechas 2020 y 2021, tintos con barrica cosechas 2019, 2020 y 2021 y tintos envejecidos en barrica cosechas anteriores a 2019.

En cuanto a los premios, se otorgan tres -el Quijote de Oro, el Quijote de Plata y el Quijote de Bronce- en cada una de las categorías, es decir, se premiarán un total de 18 vinos.

Todos los vinos que concursarán son de Castilla La Mancha, de Denominación de Origen, vinos de la Tierra de Castilla o vinos de Pago. No se admitirán vinos de fuera de la región y no se aceptarán vinos que no estén regulados por alguna de estas normativas o que estén sin embotellar.

El plazo de recepción de solicitudes de las bodegas para participar en este certamen se extenderá hasta el 14 de marzo, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Para la inscripción se dispone de un 'Manual de Instrucciones' para facilitar el proceso, que puede hacerse de manera individual o en grupo. Si se prefiere, se puede contactar con la Oficina de Turismo para realizar la inscripción.

En el caso de que haya más personas inscritas que plazas tiene el concurso, se procederá a realizar una selección de grupos por sorteo, que tendrá lugar el día 15 de marzo ante los medios de comunicación. Ese mismo día se anunciará en esta página web los números de los grupos seleccionados, cuyos integrantes podrán ser jurado del concurso. Asimismo, a cada grupo se le enviará un correo electrónico de confirmación o indicando que está en reserva.

Jurado mixto y multitudinario

La organización conformará un jurado mixto y multitudinario integrado por un total de 1.000 personas que participarán como catadores en el concurso, en función de si son amantes del Vino, personas que no son profesionales del sector pero que sienten pasión por el vino y poseen espíritu crítico y nociones básicas de degustación y cata; y profesionales, aquellos que son sumilleres, restauradores, responsables de tiendas especializadas, distribuidores del vino, profesionales del vino, enólogos, técnicos y periodistas especializados.

Los catadores estarán distribuidos en 100 mesas de cata formada por 10 catadores, de los cuales uno actuará como presidente de la mesa y se encargará de velar por el correcto desarrollo del protocolo de cata y del concurso en la mesa. Estos presidentes de mesa serán previamente seleccionados por la organización.

El objetivo del concurso es promocionar la calidad de los vinos elaborados en Castilla-La Mancha, además de contribuir a acercar y extender la cultura del vino a la población. Específicamente pretende reconocer y premiar los vinos que más se acomoden al gusto del consumidor final, por ello, el jurado estará compuesto mayoritariamente por aficionados al vino, pero también por profesionales.

La organización se encargará de editar y distribuir una publicación con las características de los vinos premiados entre toda la hostelería y restauración de Castilla-La Mancha, así como de establecer otras acciones de difusión del premio y de los premiados en todos los medios de comunicación locales y regionales a los que se tenga alcance.

En la última edición, que tuvo lugar en 2019, participaron un total de 66 bodegas de toda Castilla-La Mancha y se presentaron a concurso 202 vinos, lo que significa que se emplearon 1212 botellas de vino en el desarrollo de la cata a ciegas para un total de 8.080 catavinos.

