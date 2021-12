Leopoldo Sierra, el alcalde de Daimiel, hace balance del año 2021

A punto de alcanzar el final de 2021, el alcalde de Daimiel (Ciudad Real), Leopoldo Sierra, ha hecho balance del año en la emisora municipal Radio Daimiel, donde ha destacado el "dinamismo" de la localidad.

Además, ha defendido la gestión llevada a cabo por el equipo de Gobierno para "garantizar la nómina de los trabajadores municipales, cumpliendo con el pago medio a proveedores, reduciendo deuda y compaginando todo esto con una pandemia que ha obligado a renovar constantemente actividades y proyectos para los daimieleños".

También ha citado algunos de los propósitos emprendidos o futuros como Savia (conocido como Centro del Agua), la renovación de parques infantiles en las barriadas de Terrero Blanco y las dunas de San Isidro, el ensanchamiento del camino Cañadillas, pasando por la adecuación de la piscina climatizada, la red de agua en el barrio de La Albuera, el monumento a la Semana Santa o las próximas áreas deportivas en el antiguo Polideportivo y la puesta a punto del Paseo del Carmen, entre otros.

En ese capítulo de inversiones, Sierra ha lamentado que no se haya podido terminar de ejecutar el asfaltado del tramo pendiente en la salida a Manzanares y el tratamiento del firme de la variante N-420/N-430, supeditado a un anticipo reintegrable a la Diputación, que finalmente fue denegado al verse reflejada la deuda de EMUMASA en las cuentas municipales como consecuencia de la negativa de GICAMAN al plan de liquidación de la empresa municipal. Para el primer edil, ese acuerdo hubiese sido de utilidad para ambas administraciones. Sin embargo, ese plante ha derivado además en que el Ayuntamiento licite la enajenación global de los activos de EMUMASA. La intención es intentar saldar la deuda de 1,4 millones de euros que mantiene con la entidad dependiente de la Junta.

Reducción de la deuda municipal

De cumplirse ese objetivo, el Ayuntamiento regresaría a niveles de endeudamiento dentro de la normalidad. No obstante, se han reducido considerablemente, como señala: "Si estábamos en 38 millones de euros y ahora estamos en torno a 19 millones, creo que algo bueno estaremos haciendo".

En relación al medioambiente, Sierra ha agradecido que las ayudas de otras instituciones permitan instalar una caldera de biomasa para la piscina climatizada y lo han hecho ya con la instalación de placas solares, reduciendo considerablemente su consumo energético.

Respecto a la sequía que atraviesa el parque nacional de Las Tablas de Daimiel, el alcalde ha señalado: "Esperemos que la sabia naturaleza nos dé días de lluvia para que podamos tener una superficie encharcada importante. Si no es por vía de lluvia, no veo disposición por parte del ministerio de hacer una aportación externa. Y cierto es que si no hay ninguna aportación externa al parque nacional, éste corre peligro y en todos recaerá la responsabilidad de su futuro".

Sigue los temas que te interesan