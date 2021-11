La ‘10K Translogística Daimiel’ se celebra este año en una doble jornada y con aforo reducido

El '10K Translogística Daimiel-XXXII Memorial Galo Sánchez-Bermejo' se disputará en una doble jornada. El sábado 11 de diciembre será el turno de los más pequeños con las ‘Carreras Mini’, a partir de las 12:00 horas en el Estadio Municipal; y el domingo 12 de diciembre, a las 11:30 horas, la prueba absoluta de 10 kilómetros.

En su presentación, el concejal de Deportes, Román Ortega, ha mostrado su alegría de poder volver a celebrar “el acontecimiento deportivo del año en Daimiel” tras el parón obligado por la pandemia. Ortega ha calificado de “todo un acierto” que el club de atletismo Saturno haya apostado por este formato “para evitar aglomeraciones” en las instalaciones deportivas municipales.

El concejal de Deportes ha agradecido el trabajo previo y durante el ‘Galo’ de toda su delegación, de otros servicios municipales, de la Policía Local y de Protección Civil en una organización muy bien valorada año tras año. Asimismo, también ha resaltado el compromiso de los patrocinadores, en especial de la empresa de transportes local que da nombre a la prueba.

A continuación, el presidente del Saturno, Rodrigo Peral, ha detallado la principal novedad de este año. Una decisión que, entiende, favorecerá además las condiciones de las carreras mini y de la capacidad ya que se disputarán “con una mejor temperatura”, al desplazarse al mediodía del sábado en lugar de la primera hora de la mañana del domingo, como era habitual.

Inscripciones

Peral ha confirmado que el circuito será el mismo que se estrenó en 2019 y que los enlaces para las inscripciones se encuentran en la página web del club.

Para las 'Carreras Mini', las inscripción puede hacerse en este enlace mediante un formulario. Por su parte, los adultos deben acceder con usuario/contraseña en la web del Circuito.

En estos momentos, una semana después de abrirse el plazo, ya se han cubierto la mitad de los dorsales para la prueba absoluta, que ha reducido su cupo a 800 participantes, casi la mitad del tope de las últimas ediciones. En el caso de las ‘Carreras Mini’ el límite es de 400 participantes, con inscripción gratuita.

El presidente del Saturno ha explicado que la prueba cerrará el Circuito Provincial de Carreras Populares que se ha reducido sensiblemente y donde, por ese motivo, no se han establecido clasificaciones. No obstante, para “mantener la esencia” de la prueba daimieleña sí habrá premios por la clasificación y no faltará el desenfado de concurso de disfraces a nivel individual y colectivo.

Protocolo anti-COVID

Rodrigo Peral ha avanzado que el protocolo anti-COVID no permitirá el uso de los vestuarios y de las duchas, y avanzaba que los atletas de la prueba absoluta tendrán que llevar la mascarilla puesta durante los primeros 200 metros de la prueba. También se la tendrán que volver a poner una vez que crucen la línea de meta.

Por último, ha pedido que el público daimieleño anime durante el recorrido como la ha venido haciendo estos últimos años, en especial con esa ambientación musical que “tanto gusta a los corredores”. Y al igual que el concejal de Deportes, ha agradecido la implicación de cada uno de los componentes de la organización y la confianza de Translogística.

Palabras que ha escuchado a su lado el director de operaciones de la empresa, Jesús Gómez, quien ha destacado que ellos están “muy contentos de participar en uno de los eventos más importantes del año en Daimiel”.

