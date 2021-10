Piden la dimisión de un concejal de Ciudad Real tras el fallo del TSJCM

El Grupo Municipal Popular de Ciudad Real ha pedido este jueves la dimisión del concejal de Personal tras conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha estimado el recurso del Jefe de la Unidad de Recaudación contra el Ayuntamiento de Ciudad Real y lo obliga a reintegrarlo a su puesto de trabajo y abonarle los salarios de los últimos cuatro años.

La concejala 'popular' Marián Mur ha afirmado que esta decisión judicial es un nuevo varapalo para la gestión política del servicio de Personal que, "lejos de dar estabilidad y cobertura a los funcionarios municipales, toma decisiones de forma arbitraria y, en muchos casos, en contra de la ley", ha informado el PP en nota de prensa.

Al hilo de esta cuestión, ha recordado que con respecto al Servicio de Recaudación son varias las decisiones tomadas por el equipo de Gobierno del PSOE y Ciudadanos que han rozado lo ilegal.

"La sentencia que ampara al Jefe de Recaudación, recoge que además de denegarle la continuación en el servicio activo, con motivo de la aprobación del presupuesto municipal del año 2019, el Ejecutivo local eliminó de un plumazo la plaza, y el puesto, de la Plantilla de Personal Funcionario, sin más acuerdo, sin más documento, sin pasar su amortización por el órgano competente, que es el Pleno Municipal", ha añadido Mur.

Además, ha incidido en que estos hechos ya los puso de manifiesto el Grupo Municipal Popular mediante un escrito dirigido a la entonces alcaldesa socialista, Pilar Zamora, el 14 de octubre de 2020 y que se ha vuelto a registrar, hasta en tres ocasiones más, sin obtener respuesta alguna por parte del equipo de Gobierno del PSOE y Ciudadanos.

La edil 'popular' ha añadido que, de forma paralela, y para suplir el trabajo de dicho funcionario, se creó de forma torticera un nuevo puesto, una plaza que llegó, incluso, a convocarse y que ante el escrito que formuló el Jefe de la Unidad de Recaudación al concejal de Hacienda, al anterior Tesorero y la llamada de funcionarios tanto al Servicio de Personal como a miembros del tribunal, advirtiendo de la posible comisión de un delito de prevaricación, se suspendió dicha prueba selectiva esa misma mañana, desconvocando a los tres aspirantes por teléfono.

"Este proceso selectivo también ha sido objeto de enjuiciamiento por el Juzgado de lo Contencioso de Ciudad Real. De este expediente también el Grupo Municipal Popular ha solicitado copia "y se nos viene negando desde octubre de 2020", ha indicado Marián Mur. De hecho, tan mal se ha tramitado dicho expediente que en la Junta de Gobierno del 20 de septiembre de 2021 se decretó la caducidad del expediente.

Desde el Grupo Municipal Popular piden al equipo de Gobierno del PSOE y Ciudadanos que cumpla con el fallo de la sentencia, que readmita al trabajador y que para no incurrir en más perjuicio, tanto en el descrédito de la labor que realiza Personal como en el derecho del funcionario y para no aumentar más el perjuicio económico al Ayuntamiento, que se comprometan a no interponer recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, que, a juicio de los populares, sería una patada adelante para traspasar el problema a la siguiente Corporación municipal.

Por último, y ante lo que entienden los populares que es un "un caos y una dejación de funciones en lo que debe ser una gestión responsable de un área tan importante para el normal funcionamiento de un Ayuntamiento como es la Concejalía de Personal", piden responsabilidades políticas y que su responsable dimita o la alcaldesa, Eva Masías, proceda a cesarlo.

"Para que el Ayuntamiento funcione bien es fundamental que la gestión del área de Personal sea coherente, con cabeza, y no el caos que, día a día, se vive en los servicios municipales", ha añadido por último Marián Mur quien ha querido poner de manifiesto que el Ayuntamiento de Ciudad Real cuenta con excelentes profesionales, con experiencia y cualificados que, lamentablemente, están gestionados por un gobierno municipal más preocupado de las fotografías y de la imagen personal que de trabajar por sentar las bases del desarrollo de futuro de Ciudad Real, una política de personal de "parches", que no aprovecha la formación del personal municipal.

