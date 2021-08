La alcaldesa de Ciudad Real presume de fiestas: "Hemos sido ejemplo"

La alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías Avís, ha hecho una valoración "muy positiva" sobre la celebración de las Fiestas de Ciudad Real. "Hemos sido ejemplo de como llevar a cabo una fiesta con seguridad y respeto".

Ha reconocido la primera edil, que ha sido una celebración diferente, pero que ha tenido sus calles engalanadas, igual que en años anteriores. "Hemos sido ejemplo de como llevar a cabo una fiesta con seguridad y respeto"

También, se ha celebrado con absoluta normalidad el nombramiento de ciudadanos ejemplares, que ha contado con el cariño y aceptación de la gran mayoría de la ciudad y el pregón, incluso los fuegos artificiales "todo planificado con un arduo trabajo por parte del equipo de gobierno para confeccionar el programa".

La primera edil empezaba resaltando, por encima de todo "el orgullo y la satisfacción por el comportamiento público de la mayoría de los vecinos y vecinas de Ciudad Real", viendo todos los problemas, botellones e incidencias que están sucediendo en otros lugares de nuestro país, en la celebración de sus ferias".

Eva María Masías explicaba que puede tolerar la crítica hacia la alcaldesa, pero no puede aceptar que se hable de "apatía y dejadez, cuando se han celebrado unas fiestas muy valientes, activas y con el arduo trabajo de todos los servicios municipales y numerosas asociaciones", ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Actividades

Hasta 79 actividades planificadas se han celebrado durante las fiestas, que han incluido novedades como el recorrido de los cabezudos por distintos puntos de la ciudad en el que se encontraban numerosos barrios, como el del Pilar, los Ángeles, Larache, Rosales, Santiago, Pío XII, La Granja, Centro ciudad y Puerta de Toledo.

Una innovación que "ha sido muy exitosa" y que, desgraciadamente, no se pudo informar con antelación de los itinerarios por recomendación de la Junta de Seguridad Local, por razones de responsabilidad para evitar aglomeraciones.

Además, la institución municipal cuenta con nuevo patrimonio que ha estrenado y que se queda para el futuro.

Masías agradecía la colaboración de distintas asociaciones como Pilatos, la Soledad y Mazantini que aceptaron el reto de callejear a los cabezudos.

La alcaldesa explicaba que "en Ciudad Real no se improvisa", se planifica con mucha anterioridad, algunas actividades desde el mes de abril, siempre en colaboración y con el intenso trabajo de los servicios municipales.

Añadía, que decir "que adornen la ciudad o una plaza es ocurrencia de un funcionario ese día, no sabe ni conoce cual es el funcionamiento de este Ayuntamiento, lo cual me sorprende porque ciertas personas están preocupantemente mal informadas. Ningún servicio trabaja si una orden no está planificada".

En cuanto a actividades sociales, culturales y deportivas ha sido un año de numerosas convocatorias, más incluso que en años anteriores.

La alcaldesa agradecía el intenso trabajo de todas las asociaciones que han colaborado en el éxito de las Fiestas como la Federación de Peñas, la Peña el Dinosaurio, las Dulcineas, la Banda Municipal de Música, los Pandorgos y tantas personas que han ofrecido su esfuerzo y predisposición para conseguir el éxito logrado dentro de la situación tan especial que padecemos.

En cuanto a seguridad hay que decir que la incidencia ha sido casi normal, respecto a otros fines de semana del año, y que ha contado con el despliegue de un dispositivo normal de feria.

Respecto a los conciertos, Eva María Masías, calificaba esta actividad con un absoluto sobresaliente por una programación valiente, apostando por la cultura segura, que ha convertido a Ciudad Real en un referente nacional.

Por último, Eva María Masías terminaba la rueda de prensa, solicitando a la concejala de la oposición que ha hecho declaraciones alarmistas sugiriendo que el "Ayuntamiento ha sido incapaz de promover actividades seguras para todos los colectivos, indique uno por uno a que eventos se refiere, porque es muy grave acusar sin pruebas".

Además, la alcaldesa matizaba que "quizás el no tener el protagonismo de tiempos pasados y no tener silla en la primera fila como el resto de vecinos, les haga ser tan críticos y seguir instalados en cuanto peor mejor, sin construir nada".

Sigue los temas que te interesan