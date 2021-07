El candidato a un cargo municipal denunciará al ayuntamiento de Ciudad Real

Uno de los candidatos a ocupar la plaza de director/a gerente del Patronato Municipal de Deportes del ayutamiento de Ciudad Real, Pablo Alonso, ha anunciado que va a denunciar al Ayuntamiento por la falta de transparencia y las posibles irregularidades cometidas en el procedimiento selectivo. El anuncio lo ha hecho acompañado del portavoz del PP en la Corporación.

En rueda de prensa, acompañado del portavoz del Grupo Municipal Popular, Paco Cañizares, ha asegurado que todo el procedimiento de selección se encuentra cargado de irregularidades y que presentará un recurso administrativo, o incluso penal, por saltarse los trámites establecidos en la Ley de Contratación y, además, por el secretismo y la falta de transparencia con que el equipo de Gobierno del PSOE y Ciudadanos ha llevado a cabo todo el proceso, defraudando a todos los candidatos y generándoles una sensación de desamparo y desconcierto.

Alonso ha relatado que presentó su solicitud dentro del plazo estipulado y que ya, desde el primer momento, se percató de que todo el procedimiento se estaba desarrollando de forma “un poco oculta”. Entre otras cosas, ha explicado, “no había ni tan siquiera una lista de admitidos”.

Tras presentar un escrito solicitando información sobre el procedimiento, recibió contestación del propio concejal de Deportes, y no de un técnico, “indicándome que mi inscripción estaba fuera de plazo, pasando él mismo por desapercibido que había contado de manera errónea los días hábiles”. Además, ha destacado que pidió audiencia tanto en el Patronato como a la propia alcaldesa, Eva Masías, para poder ver el expediente completo y subsanar esta cuestión, y lo único que ha obtenido ha sido la callada por toda respuesta.

Proceso falto de transparencia y de participación, según el denunciante

“Yo soy un ciudadano que quiere ejercer sus derechos que se han visto mermados por parte del Ayuntamiento y no sé si con el tiempo, también vulnerados”, ha añadido Pablo Alonso quien ha indicado que en todo este proceso, falto de transparencia y de participación, ha tenido una sensación de desamparo y de desconcierto. “Yo no he vivido ni la cercanía ni la transparencia de la que tanto habla el equipo de Gobierno del PSOE y Ciudadanos, ni he visto la lista de admitidos, ni el expediente, ni he recibido una llamada telefónica”, ha añadido.

Por último, ha reiterado que su despacho de abogados va a presentar el recurso que estime oportuno ante el proceso judicial correspondiente, “porque lo que no puede tener cabida en la sociedad es que se la Administración la que quiera seleccionar, saltándose los trámites establecidos en la Ley de Contratación y, además, en un aura de secretismo quiere ocultar, y por ende defraudar, a sus ciudadanos y generar incertidumbre a toda la población de Ciudad Real”, ha concluido.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Paco Cañizares, ha recordado que el PP denunció, en varias ocasiones, el paripé montado por equipo de Gobierno del PSOE y Ciudadanos para elegir, con su mayoría, al director o directora Gerente del Patronato Municipal de Deportes, sin criterios de selección objetivos, en lo que considera es un “engaño” del Ejecutivo local a decenas de aspirantes a ocupar este puesto que, finalmente, fue elegido a dedo, en un proceso poco transparente e irregular, un expediente tramitado con prisas y que se decidió el día antes de que Pilar Zamora dejara la alcaldía.

“A la alcaldesa, Eva Masías, le corresponde subsanar y enmendar todo este turbio asunto; si no lo hace tendrá que depurar responsabilidades y cesar al concejal de Deportes por cómo ha llevado a cabo todo este asunto que debe solucionarse de manera inmediata y no, como pretende el equipo de Gobierno del PSOE y Ciudadanos, dejándolo pasar y echando tierra encima en un asunto muy grave”, ha concluido.

