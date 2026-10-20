Francisco Navarro, mano derecha del alcalde de Albacete, encabezará la candidatura del PP al Congreso el 29-N

El PP de Castilla-La Mancha ha comenzado a deshojar la margarita de las candidaturas provinciales en Castilla-La Mancha. Francisco Navarro, primer teniente de alcalde y concejal de Movilidad, Feria y coordinador del Gobierno municipal en el Ayuntamiento de Albacete, será el encargado de encabezar la candidatura al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 29 de noviembre.

De esta manera, la mano derecha de Manuel Serrano en el Ayuntamiento de Albacete relevará como cabeza de lista a Carmen Navarro, elegida para el primer puesto en 2023 y actualmente única castellanomanchega en la Diputación Permanente de la Cámara Baja.

La decisión la ha trasladado el propio Serrano, en calidad presidente provincial del partido, en la Junta Directiva Provincial que se ha celebrado en la tarde de este martes y que ha presidido el líder regional del partido, Paco Núñez

Desde el PP, consideran que Navarro cuenta con una dilatada trayectoria en la política municipal que avala este nombramiento. No en vano, es concejal desde junio de 2011 ostentando responsabilidades de gobierno en los gabinetes municipales de Carmen Bayod, Javier Cuenca y en las dos etapas de Manuel Serrano.

Navarro comenzó en el año 2011 como concejal de Deportes y Seguridad de la mano de Carmen Bayod como alcaldesa de Albacete, época en la que "tuvo que afrontar una época complicada tras la dramática situación en la que dejó el Partido Socialista al Ayuntamiento de Albacete", ha valorado el PP en un comunicado.

En 2015 mantuvo las competencias en el gobierno municipal de 2015 a 2019 con Javier Cuenca primero (hasta 2017) y con Manuel Serrano.

Hombre de confianza de Serrano

Tras el paréntesis en la oposición durante el gobierno de Ciudadanos y PSOE entre 2019 y 2023, en esta última legislatura ganaba peso en el gobierno municipal del Ayuntamiento de Albacete como primer teniente de alcalde y coordinador del gobierno municipal, así como concejal de Movilidad y Feria.

Serrano ha destacado que Francisco Navarro "ha demostrado sobradamente su solvencia y capacidad de trabajo gracias a su dilatada experiencia en el Ayuntamiento".

El presidente provincial ha explicado que "Navarro siempre ha estado a disposición del partido en el que lleva trabajando desde que se afilió a Nuevas Generaciones", además de defender que es un "perfil idóneo para defender los intereses de Albacete en el Congreso de los Diputados".

Por su parte, Paco Núñez ha subrayado que el papel de Navarro en el Ayuntamiento se ve recompensado con esta candidatura, "un reconocimiento explícito para el trabajo que se está haciendo en la ciudad de Albacete con un gran desarrollo económico de la mano del gobierno de Manuel Serrano y todo el equipo del Ayuntamiento”.