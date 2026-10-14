Núñez pide explicaciones al PSOE por su voto en contra de una moción de apoyo a Ceuta en la Diputación de Albacete

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido explicaciones al PSOE por votar en contra de una moción de apoyo a Ceuta presentada en la Diputación de Albacete.

"Votaron en contra de que Ceuta es España", ha lamentado el líder regional de los 'populares' durante su intervención ante el Comité de Dirección del PP de Castilla-La Mancha, donde ha exigido a Emiliano García-Page que explique por qué los diputados socialistas se opusieron a una iniciativa que reclamaba, entre otras medidas, reclamaba reforzar la protección de las fronteras y garantizar la seguridad de la ciudad autónoma.

"Lo que está claro es que Emiliano García-Page está trabajando para que continúe al frente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo que está claro es que Page va a seguir criticando con la boca pequeña a Sánchez en los medios, pero a la vez está poniendo de nuevo a sus hombres de máxima confianza en las candidaturas para que sigan votando a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados", ha señalado Núñez en unas declaraciones ofrecidas por el partido.

El presidente 'popular' ha insistido en que la moción, cuya votación coincidía en el tiempo con la visita de Felipe VI a la Ciudad Autónoma, también instaba a identificar a las personas que hubieran accedido irregularmente al territorio a través de Ceuta y proceder a su retorno efectivo a Marruecos, así como a reforzar de manera permanente la protección y vigilancia de la frontera y reconocer el trabajo de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El presidente regional del PP ha insistido en que el PSOE de Castilla-La Mancha debe aclarar su postura ante una votación que considera especialmente relevante, al producirse en una institución presidida por el que a su vez es secretario provincial, Santiago Cabañero, bajo la dirección autonómica de Emiliano García-Page. Por ello, ha reclamado explicaciones al presidente regional sobre "el sentido del voto de sus diputados provinciales".

En este punto, ha indicado que el proyecto político de Page está ligado al mantenimiento de Pedro Sánchez en La Moncloa.

"El PSOE de Castilla-La Mancha está haciendo campaña, está pidiendo el voto y va a votar a Pedro Sánchez. Emiliano García-Page está haciendo campaña, está pidiendo el voto y va a votar a Pedro Sánchez. Y ya no hay titular en un medio de comunicación en el que pueda esconderse para tratar de confundir y engañar al conjunto de los castellanomanchegos, porque el día 29 de noviembre hay que ir a votar", ha abundado.

Oportunidad de cambio

De esta manera, Núñez ha defendido que las próximas elecciones autonómicas del 29 de noviembre serán una oportunidad para decidir qué proyecto político quieren los ciudadanos para España y Castilla-La Mancha. En este contexto, ha asegurado que el PP regional está trabajando en las cinco provincias para sumar apoyos al proyecto de Alberto Núñez Feijóo, que ha definido como una apuesta por la reconstrucción nacional.

Núñez ha contrapuesto los dos modelos de país que se votarán el 29-N: "La España que está unida y no la que levanta muros, la España que suma y no la España que resta".

Por último, ha insistido a los ciudadanos de los 919 municipios de Castilla-La Mancha para que tengan presente la posición política de Page cuando acudan a las urnas.

"El presidente regional debe aclarar su relación con el Gobierno central y el apoyo que el PSOE castellanomanchego continúa prestando a Sánchez", ha concluido.