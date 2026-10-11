Administración de Loterías de Pozohondo. Loterías y Apuestas del Estado

La Bonoloto deja este sábado un jugoso premio de más de 383.000 euros en un pueblo de Albacete

El sorteo de la Bonoloto de este sábado ha dejado dos acertantes de primera categoría, con seis aciertos, en Pozohondo (Albacete) y Castellón de la Plana (Castellón).

El premio asciende a 383.069,96 euros cada uno, ya que el bote total superaba los 766.000 euros.

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, el boleto del castellanomanchego afortunado ha sido validado en el despacho receptor situado en la Avenida de La Mancha de Pozohondo.

La combinación ganadora ha sido 05 - 33 - 43 - 13 - 19 - 27, con el complementario 18 y el reintegro 9.

Premios

El sorteo ha dejado otro acertante de segunda categoría en Huesca, que se llevará un total de 136.820,88 euros.

Asimismo, ha habido 138 acertantes de tercera, que recibirán 495,73 euros.