UGT denuncia una "brutal" bajada salarial al personal de limpieza de los hospitales públicos de Albacete

UGT Castilla-La Mancha ha denunciado la "brutal" rebaja salarial que, según el sindicato, ISS Facility Services planea para los 160 trabajadores del servicio de limpieza del Hospital Universitario de Albacete y del Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

La empresa ha iniciado un proceso de descuelgue del convenio que afecta a estas plantillas, según afirma UGT en un comunicado.

El responsable del sector de Limpieza de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT en Castilla-La Mancha, Félix Frutos, ha calificado de "inaceptable" la decisión de la concesionaria, al considerar que supone trasladar a los trabajadores las consecuencias de la situación económica de la compañía.

"Lo que está haciendo es utilizar a las personas trabajadoras para sanear sus cuentas", ha afirmado Frutos, que ha criticado que una empresa de las dimensiones de ISS Facility Services plantee esta medida sobre las condiciones laborales de quienes prestan el servicio de limpieza en los dos hospitales albaceteños.

UGT pide la intervención del Sescam

El sindicato considera especialmente preocupante la situación por tratarse de un servicio desarrollado en centros sanitarios. En este sentido, Frutos ha advertido de que una rebaja salarial para las plantillas de limpieza "no solo va en contra de estas personas trabajadoras", sino que, a su juicio, también afecta al conjunto de la población.

UGT sostiene que garantizar unos estándares adecuados de limpieza e higienización en los hospitales resulta fundamental para la protección sanitaria de la población. Por ello, FeSMC UGT Castilla-La Mancha exige a ISS Facility Services que retire el descuelgue del convenio colectivo.

Además, reclama la intervención del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y de la Consejería de Sanidad para defender, según el sindicato, una limpieza de calidad en los hospitales de Albacete.

Críticas a la contratación pública

Félix Frutos también ha dirigido sus críticas al actual modelo de contratación pública. El responsable sindical considera que la legislación estatal permite que las empresas del sector de la limpieza presenten ofertas con fuertes bajadas de precio en las licitaciones públicas.

Según UGT, estas reducciones pueden acabar teniendo consecuencias sobre las condiciones laborales de las plantillas encargadas de prestar los servicios. Frutos ha definido la actual ley estatal de contratación pública como "una auténtica subasta" y ha reclamado su modificación.

Desde FeSMC UGT Castilla-La Mancha piden que se ponga en valor la actividad de limpieza y recuerdan que se trata de un trabajo que, según el sindicato, ha demostrado ser esencial.