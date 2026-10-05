El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, este lunes en Madrigueras. E.E. CLM

El 60 % de Madrigueras sigue anegado por el barro tres días después de la riada que arrasó viviendas, vehículos y negocios

Madrigueras (Albacete) continúa lejos de llegar a la normalidad. Tres días después de la riada que arrasó viviendas, negocios y vehículos causando la muerte de una vecina de 100 años, al menos el 60 % del municipio continúa afectado por el barro.

Así lo ha reconocido este lunes el alcalde del municipio albaceteño, Juan Carlos Talavera, junto al presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, en una vista sobre el terreno.

El regidor también ha señalado que en estos días ya han sido retirados más un centenar de vehículos que quedaron atrapados por la violencia con la que el agua atravesó el pueblo en la jornada del viernes. No obstante, ha explicado que todavía queda por movilizar algunos que se han quedado varados en puntos donde todavía no se puede acceder.

Entre los servicios que han podido restablecerse este lunes se encuentra la escuela infantil, que ha podido ser limpiada durante el fin de semana para garantizar el acceso de los alumnos. En cuanto a la asistencia sanitaria, continúa prestándose en las dependencias que ha cedido la Cruz Roja, ha informado la Diputación nota de prensa.

Talavera ha aprovechado para agradecer las muestras de solidaridad y ha confirmado que en estos momentos los vecinos no necesitan colchones, ropa de cama ni alimentos y que la prioridad es la limpieza de calles y viviendas. De ahí que haya apuntado como especialmente útiles medios como pequeñas hidrolimpiadoras allí donde sean requeridas por el operativo.

Por su parte, Santiago Cabañero ha confirmado que la Diputación de Albacete ya se encuentra inmersa en la labor de articular una ayuda económica directa al Ayuntamiento que permita atender con rapidez los numerosos gastos y necesidades derivados de la emergencia.

"Hoy, Fran Valera, el vicepresidente económico, con el personal de la Diputación, ya está trabajando para una ayuda directa al Ayuntamiento de Madrigueras para que pueda empezar ya a recuperar", ha afirmado Cabañero.

Una medida con la que la institución provincial quiere acompañar también económicamente a un Ayuntamiento que tendrá que hacer frente a numerosos gastos extraordinarios y a la reposición de infraestructuras y servicios afectados por una riada cuya dimensión, ha insistido el presidente, exige "una respuesta igualmente extraordinaria".

Dispositivo

De manera paralela, la Diputación mantiene este lunes sobre el terreno los medios humanos y materiales que viene aportando durante estos últimos días, puestos a disposición del dispositivo coordinado y del Ayuntamiento.

Por parte del SEPEI, permanecen en Madrigueras siete componentes, con una dotación del Parque Provincial de Bomberos de Casas Ibáñez y un oficial, además de dos vehículos ligeros y un camión.

Los profesionales continúan realizando achiques allí donde todavía permanece agua y atendiendo las actuaciones que les son requeridas.

También continúa movilizado el Parque Móvil Provincial, manteniendo el dispositivo desplegado durante el fin de semana, con maquinaria pesada trabajando en las calles; medios de menor tamaño capaces de acceder a garajes y espacios más complicados y facilitar la retirada de vehículos y materiales; vehículos para la retirada de enseres; y el camión de limpieza de alcantarillado e imbornales.

La limpieza de la red continúa siendo especialmente importante ante la gran cantidad de barro y materiales arrastrados, tanto para recuperar su funcionamiento como para evitar que esos residuos se solidifiquen y provoquen nuevos problemas.

“Hoy lunes seguimos sacando agua, seguimos limpiando alcantarillas, seguimos ayudando a la gente a recuperar sus espacios”, ha explicado Cabañero, recordando que todos los recursos provinciales permanecen a disposición del Ayuntamiento y del dispositivo “para aquello que se nos demande”.

Visita del alcalde de Aldaia

Los dos políticos han estado acompañados por Guillermo Luján, alcalde del municipio valenciano de Aldaia azotado por la dana de 2024.

Luján, cuyo padre es natural de Madrigueras, ha querido devolver la solidaridad que su pueblo recibió en aquel momento de parte de los vecinos de Madrigueras.

De hecho, ha aportado botas y equipos de protección individual (EPI) además de trasladar personalmente al alcalde y al conjunto del pueblo "ánimo" y "apoyo".

"La gente de Aldaia y de toda la zona dana está agradecida por toda la ayuda que tuvo en aquella terrible situación de pueblos de toda España, y en especial también de Madrigueras. La mejor manera de devolver ese esfuerzo es estar hoy aquí, empezar a caminar con ellos y darles esperanza y fuerza", ha finalizado.