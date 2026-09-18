La Diputación de Albacete moviliza 919.000 euros para 28 proyectos: del 'Tobarra segura' a una pista pumptrack

La Diputación de Albacete ha autorizado una nueva inversión de más de 919.000 euros dentro de la sexta resolución de la convocatoria 'Dipualba Responde-Inversiones 2026', que permitirá financiar 28 actuaciones en 18 municipios de la provincia.

Entre los proyectos incluidos se encuentran la creación de una red inteligente de videovigilancia en Tobarra, la eliminación de nitratos del agua de consumo en Higueruela o la construcción de una pista pumptrack en Madrigueras.

Los municipios beneficiarios de esta nueva resolución son Casas de Lázaro, Socovos, Férez, Montealegre del Castillo, La Gineta, Robledo, Villamalea, Tobarra, Mahora, Bonete, Madrigueras, Higueruela, Casas Ibáñez, Pétrola, Albatana, Pozo-Lorente, Peñascosa y El Ballestero.

Con esta sexta adjudicación, el programa provincial roza los 14 millones de euros de presupuesto global, después de la inyección extraordinaria de remanentes acordada este año.

Videovigilancia y geolocalización en Tobarra

Entre las actuaciones destaca el proyecto 'Tobarra segura', que contará con una ayuda de 35.865 euros para implantar un sistema inteligente de videovigilancia y una red municipal de geolocalización de diseminados. El municipio recibirá además cerca de 35.000 euros para la climatización de sus edificios públicos.

En Madrigueras, la convocatoria permitirá financiar con más de 28.000 euros la creación de una pista de pumptrack, una instalación orientada especialmente al ocio deportivo juvenil. El municipio recibirá también más de 88.000 euros para renovar las redes de agua de sus zonas norte y sur.

La mejora de los recursos hídricos es también uno de los ejes de las actuaciones aprobadas. En Higueruela se destinarán más de 13.125 euros a sustituir el variador de frecuencia de su instalación fotovoltaica de bombeo solar y 12.925 euros a renovar la resina selectiva para eliminar nitratos del agua de consumo humano.

Por su parte, Casas Ibáñez recibirá más de 5.000 euros para instalar una reja automática de desbaste en el pozo de su estación depuradora de aguas residuales.

Las ayudas aprobadas presentan una amplia horquilla de inversión, desde grandes reformas hasta intervenciones de menor cuantía destinadas a resolver necesidades concretas de los municipios.

La actuación con mayor dotación corresponde a Casas de Lázaro, que contará con cerca de 108.000 euros para reformar el Centro Social municipal en las antiguas escuelas de El Cucharal.