Albacete cierra su Feria "de récord" con 3,4 millones de visitantes, 120 millones de negocio y 5.000 empleos

La Feria de Albacete 2026 ha cerrado su edición con más de 3,4 millones de visitantes, un volumen de negocio estimado en 120 millones de euros y alrededor de 5.000 empleos directos, según el balance realizado este jueves por el alcalde de la ciudad, Manuel Serrano.

El regidor ha calificado la celebración como "espectacular y de récord" y ha asegurado que ha vuelto a demostrar que Albacete cuenta con "una de las grandes fiestas de España".

Los 3,4 millones de visitantes suponen un incremento superior al 8 % respecto a la edición de 2025, alrededor de 250.000 personas más. En el ámbito económico, las primeras estimaciones de la patronal sitúan en 120 millones de euros el volumen de negocio generado durante los diez días de Feria, unos tres millones más que el año pasado.

Serrano ha destacado así la capacidad de la Feria para generar actividad económica y turística, atraer visitantes y congregar a la ciudad en torno a una celebración que, según ha defendido, "pertenece a todos los albaceteños".

En este sentido, ha señalado que los datos alcanzados este año "no pertenecen a una institución, sino a Albacete y a una ciudad que sabe acoger, celebrar, conservar sus tradiciones, compartirlas e incorporar nuevas propuestas".

El alcalde ha remarcado que la Feria "es mucho más que el Recinto Ferial" y engloba también la actividad en las calles y barrios, la cultura, la música, la tradición, el deporte, la gastronomía, el comercio y la hostelería.

Más de 650.000 personas en las actividades municipales

Las actividades organizadas directamente por el Ayuntamiento han reunido a más de 650.000 personas durante estos diez días. Entre las principales citas, la Cabalgata congregó a 177.000 asistentes, mientras que la Batalla de Flores y la Ofrenda de Flores a la Virgen de Los Llanos reunieron a cerca de 30.000 personas cada una.

La Feria Taurina también mantuvo una importante afluencia, con más de 77.000 asistentes a las corridas y novilladas y alrededor de 57.000 personas en las vaquillas.

La programación cultural sumó cerca de 60.000 asistentes en los conciertos de la Carpa Viva, la Caseta de los Jardinillos y el José Copete, mientras que casi 35.000 personas visitaron la exposición del Circuito. El Teatro Circo recibió cerca de 7.000 asistentes y la Feria Deportiva superó los 40.000 participantes.

Serrano también ha destacado la actividad de Aguas de Albacete, con más de 3.500 niños y niñas en las actividades infantiles, más de 110.000 vasos de agua repartidos en los puntos de hidratación y más de 20.000 personas en la zona de hidratación y descanso de los Ejidos.

Más residuos, transporte y consumo de agua

El incremento de visitantes también se ha reflejado en la actividad de los servicios públicos municipales. La recogida de residuos aumentó un 2,4 % en el conjunto de Albacete durante los diez días de Feria, superando los 2 millones de kilos, de los que 307.000 correspondieron al Recinto Ferial.

El transporte público registró un aumento del 0,9 % respecto a 2025, con alrededor de 90.000 usuarios en las cuatro líneas especiales de Feria. El consumo de agua, por su parte, creció cerca de un 5 %, después del incremento del 9 % registrado durante la Feria del pasado año.

El alcalde ha agradecido el trabajo de los servicios municipales de limpieza viaria, parques y jardines, mantenimiento y transporte, entre otros, y ha asegurado que, pese al elevado volumen de personas, tanto la ciudad como el Recinto Ferial han mantenido "un aspecto impecable".

Las incidencias bajan pese al aumento de visitantes

Serrano ha destacado también el balance en materia de seguridad. Según los datos aportados por el Ayuntamiento, las incidencias descendieron un 0,20 % pese al incremento superior al 8 % de visitantes.

El dispositivo de seguridad tuvo que regular los flujos de acceso al Recinto Ferial en siete ocasiones en los accesos R2, R3, R4 y R5. Por su parte, el punto del Sescam instalado en el Colegio Feria-Isabel Bonal registró algo más de 500 atenciones, una cifra similar a la del año pasado.

Los puntos Violeta y Arco Iris atendieron cerca de 8.000 consultas, con tres casos relacionados con agresiones: dos de carácter homófobo y uno machista. Además, las denuncias por molestias acústicas descendieron un 6 %.

Las alertas meteorológicas de los dos últimos días obligaron a modificar parte de la programación prevista para garantizar la seguridad de las personas.

La Feria se extiende a los barrios

Uno de los objetivos del Ayuntamiento para esta edición era diversificar la programación y acercar a los barrios. Serrano ha asegurado que este propósito se ha cumplido y ha hablado de una "consolidación definitiva de la Feria de los Barrios".

Los nueve conciertos celebrados en Parque Sur, Universidad y Parque Lineal reunieron más de 20.000 personas, una programación con la que el Ayuntamiento busca llevar la actividad cultural y de ocio a otros puntos de la ciudad.

Balance Feria de Albacete 2026. Ayuntamiento de Albacete

La Feria también ha tenido una importante presencia en el ámbito solidario. Las 801.000 papeletas de la Tómbola de Cáritas se agotaron antes de finalizar la celebración, pese a que este año se pusieron a la venta 65.000 más que en la edición anterior.

En el apartado tecnológico, la aplicación de inteligencia artificial 'Ianos' respondió a más de 80.000 preguntas sobre la Feria, mientras que las redes sociales del Ayuntamiento superaron los dos millones de visualizaciones.

Proyección turística

El alcalde ha destacado asimismo la llegada de visitantes de diferentes puntos de España, especialmente de la Comunidad Valenciana y Madrid, además de País Vasco, Canarias, Baleares, Cataluña y Cantabria.

En el ámbito internacional, ha señalado la presencia de turistas procedentes principalmente de Francia, además de Reino Unido, Alemania, Rusia y distintos países de América Latina.

Durante la Feria, el punto de información turística del Recinto Ferial distribuyó cerca de 10.000 folletos sobre la ciudad. Serrano ha aprovechado el balance para agradecer el trabajo de los servicios municipales, feriantes, comerciantes, asociaciones, peñas, entre otros.

Balance Feria de Albacete 2026. Ayuntamiento de Albacete

También ha tenido palabras para los vecinos que han tenido que convivir con las molestias derivadas de una celebración de estas dimensiones.

“Una Feria de estas dimensiones no se improvisa”, ha afirmado el alcalde, quien ha defendido que una celebración como la de Albacete “solamente es posible cuando miles de personas trabajan juntas y cuando toda una ciudad se implica”.

Serrano ha cerrado su balance reivindicando la Feria de Albacete como "patrimonio de varias generaciones" y ha apelado a la responsabilidad de cuidarla y seguir mejorándola para las generaciones futuras.