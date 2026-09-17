Albacete despide a la Virgen de los Llanos en una feria que supera todos los récords de asistencia

El alcalde de Albacete durante la misa de despedida a la Virgen de Los Llanos. Ayuntamiento de Albacete.

A horas de que la Feria de Albacete cierre sus puertas hasta el próximo año, el alcalde de la capital provincial, Manuel Serrano, se muestra satisfecho ante una edición que "ha hecho cargar las pilas a toda la ciudad" y a la que cataloga como "un éxito de comportamiento, de asistencia, de calidad".

Lo ha hecho momentos antes de asistir a la tradicional misa manchega de despedida en honor a la Virgen de Los Llanos. La ceremonia, que se ha celebrado en la Catedral en lugar de en la Capilla de la Patrona en el Recinto Ferial debido a la alerta naranja por lluvias, ha sido ofrecida por el obispo de la Diócesis de Albacete, Ángel Román.

Este evento religioso ha estado amenizado por el Grupo Folklore del barrio Cañicas-Imaginalia y coordinado por la Fava. Al acto también han acudido la presidenta de Fava, Carmen Sánchez, concejales del Equipo de Gobierno y el resto de miembros de la Corporación Municipal.

Serrano junto a un grupo de manchegos durante la misa de despedida. Ayuntamiento de Albacete.

Serrano ha mostrado su agradecimiento por la manera de preparar, vivir, celebrar y compartir que tienen todos los albaceteños y albaceteñas. Un reconocimiento que ha extendido a los medios de comunicación, a colectivos y asociaciones, servicios de limpieza y a todos los cuerpos de seguridad y asistencia sanitaria que, en palabras del regidor, han contribuido a que esta Feria vaya a ser "histórica" en todos los sentidos.

El regidor municipal ha destacado el éxito de afluencia registrado, detallando que, en la mañana de este último día de fiestas se han detectado más de 3,2 millones de tránsitos. Una cifra que supera las alcanzadas tal día como hoy en 2025, donde se alcanzó una cifra de 3,1 millones.

Serrano ha mostrado estas cifras a falta de contabilizar las visitas que tendrán lugar hasta las 7:00 horas del día de mañana, momento en el que finaliza el conteo: "Nuestra forma de acoger y nuestra hospitalidad es lo que más valoran las personas que nos visitan".

En este sentido, ha remarcado que los datos del consumo consolidan la economía local y detalla que no ha habido incidentes reseñables.

Para Serrano, una de las cosas que hacen de Albacete "una ciudad extraordinaria con la mejor feria de España" es que "aquí la Feria la preparan los ciudadanos y todos disfrutan de ella".

"La sociedad albaceteña está haciendo bien las cosas para que cada vez venga más gente a la Feria y además con uno de los estándares de calidad que son envidiables", ha señalado.