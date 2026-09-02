Así será el dispositivo de seguridad de la Feria de Albacete: 300 policías, drones, vigilancia privada...

El plan especial de seguridad para la Feria de Albacete contará con 315 policías nacionales, además de la Policía Local, la Guardia Civil, bomberos y voluntarios de Protección Civil, según ha informado el Consistorio en un comunicado tras la reunión celebrada en el Ayuntamiento para diseñar la estrategia.

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha presidido la Junta Local de Seguridad y ha indicado que el Plan Territorial de Emergencias Municipal de Albacete (PLATEMUM) estará en fase de alerta por la elevada concentración de personas desde el inicio de la Feria.

Se ha dispuesto una fase preventiva de la venta ambulante en los días previos a la Feria para reducirla durante las fiestas, y se hará un control del botellón en la Feria y en toda la ciudad, además, se ha preparado un Plan de Seguridad Vial con controles de alcohol y drogas y una vigilancia especial de los espacios peatonales para que sean seguros.

Como novedades, se van a instalar pantallas informativas en los accesos al Recinto por las puertas R2, R3, R4 y R5, para facilitar información a los ciudadanos si hubiera que tomar medidas sobre entradas y salidas para evitar avalanchas o embotellamientos

También se ha establecido una nueva zona con 20 plazas de aparcamientos para vehículos de personas con movilidad reducida, en las calles Juan Sebastián Elcano y Tarrasa, con lo que habrá ya 64 plazas de este tipo en el entorno ferial.

Se va a avanzar en el registro tanto de caballos guiados por jinetes como de carruajes, que deberán tener suscrito un seguro de responsabilidad civil.

Este año habrá vigilantes de seguridad privada en los cuatro accesos a la zona de seguridad, para dar más eficacia jurídica al control de vehículos y se mantiene la seguridad privada en la zona de puerta de caballos para mantener libre la vía de evacuación y de acceso de servicios sanitarios, así como en los conciertos de la Feria de los Barrios, donde habrá presencia policial con una ambulancia que cubra cualquier incidencia

Por otro lado, habrá dos puntos Violeta y Arcoíris: uno en el Colegio Isabel Bonal, con atención 24 horas, y otro en el estand situado a la entrada de los círculos interiores, entre las 12:00 y las 7:00.

Por su parte, el comisario jefe provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Antonio López-Alcahut García, ha informado que el dispositivo de Feria estará compuesto por 315 policías nacionales de Albacete. Además, la UPR de la ciudad contará con apoyo de la Unidad de Intervención y la UPR de Toledo. También estará presente

Desde la Guardia Civil, el coronel jefe Jesús Manuel Rodrigo Sánchez ha señalado que se van a reforzar los servicios de vigilancia en pedanías y en control de dispositivos operativos respecto a grupos organizados y en prevención de actos terroristas.

Se prestará especial atención a la Seguridad Vial con controles de drogas y alcohol y se realizarán también controles de seguridad alimentaria y de animales. Además, se intensificará el control de acceso a la ciudad y se vigilará la venta de armas blancas y pirotecnia.