Albacete se prepara para recibir "la mejor Feria de España": 400 actividades, novedades, inclusión y más seguridad

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha presentado este lunes en el salón de plenos del Ayuntamiento el programa de la Feria 2026 en honor a su Patrona, la Virgen de Los Llanos, y ha protagonizado el tradicional reparto del programa en papel a las puertas del consistorio, donde se han congregado cientos de ciudadanos.

En una edición que ofrecerá alrededor de 400 propuestas para todas las edades, Serrano ha invitado a disfrutar de "la mejor Feria de España" con "orgullo y alegría". Así, el alcalde ha destacado que esta será una feria "segura, limpia, inclusiva y accesible".

Esta feria, declarada fiesta de Interés Turístico Internacional, "mira a su pasado con orgullo" e "incorpora las herramientas del presente y sigue construyendo su futuro", ha asegurado el alcalde.

Imagen de la presentación de la Feria de Albacete. Ayuntamiento de Albacete.

En 2025 se estima que pasaron por ella más de tres millones de personas. Se trata de "uno de los grandes acontecimientos de nuestra ciudad y que, sobre todo, pertenece a todos los albaceteños y a todas las personas que nos visitan", han asegurado desde el consistorio.

Para Serrano, la "piedra angular" de la Feria es su Patrona. En su honor, se celebran estos días del 7 al 17 de septiembre desde hace más de siete siglos de historia. Así, destaca que ha sabido evolucionar con los tiempos, recordando que por la Virgen tiene lugar la Cabalgata de apertura de la Feria que reúne a miles de personas para contemplar la "explosión de participación".

En esta ocasión, este evento contará con 60 carrozas y 20 movimientos musicales gracias al dinámico movimiento vecinal que la hace posible. También se celebrará la tradicional misa del día 8 y la multitudinaria Ofrenda de Flores que organiza la Peña Templete del día 13.

La Ofrenda incorporará por primera vez un vallado en parte del Paseo de la Feria para ganar seguridad. Esto se compaginará con las atracciones que existen en esa zona.

Una feria llena de novedades

Este año viene cargado de novedades. Entre ellas, la instalación de pantallas en los accesos al Recinto Ferial con información de interés, como pueden ser la regulación de entradas y salidas en los días de más afluencia.

En este sentido, otra de las novedades a destacar es la señalización de las siete rutas para llegar a pie al recinto ferial. Esto será posible gracias a la creación de carteles informativos sobre los que se detalla cuánto se tarda en realizar cada desplazamiento.

Junto a esto, el transporte público también estará disponible con hasta 4 líneas especiales que se suman a las tradicionales y que el año pasado transportó a más de 90.000 pasajeros

Habrá aparcamientos especiales en Feria junto a la Fiesta del Árbol, Avenida de la Mancha, calle Imperial y avenida de los Empresarios, a los que se sumará el Recinto Ferial del IFAB durante el fin de semana.

Durante la presentación el alcalde también ha adelantado que se habilitarán aparcamientos disuasorios en solares de distintos puntos de la ciudad. Se reforzará el servicio especial de autobús municipal y se habilitará, con Aguas de Albacete, un punto de hidratación y descanso en los Ejidos de la Feria.

En este sentido, se han incrementado en un 50 % las plazas de aparcamientos reservadas para personas con movilidad reducida, con 20 plazas más.

El alcalde de Albacete junto a un niña en el día de la presentación del programa de fiestas. Ayuntamiento de Albacete.

Otra de las grandes novedades será la recuperación de una parte de la historia a través de la recreación de la Feria Antigua, que tendrá lugar el 10 de septiembre con el objetivo de volver a las raíces y conocer cómo se vivía la Feria en otros tiempos. Este evento se realizará de la mano de Algazara y de la Asociación de Cuchillería.

El alcalde ha recordado que este año se celebrará el centenario del 'Himno Albacete', que escribió Eduardo Quijada y al que le puso música Manuel López Varela. Así, ha explicado que se contará con un cartel de la Feria de 1926 "porque es importante traer al presente nuestra historia y tradiciones, pero desde una Feria que mira al futuro".

La seguridad vuelve a ser uno de los puntos claves de esta feria. Albacete contará en sus días grandes con un amplio dispositivo. Además de un registro informatizado de caballos y carruajes de la Feria Ecuestre.

Entre sus actos con mayor participación volverán a figurar la cabalgata de apertura o la ofrenda de flores a la Virgen de los Llanos, que este año tendrá lugar el domingo 13 de septiembre.

La Feria Taurina, "una de las mejores de toda España". Serrano ha explicado que traerá a las grandes figuras del toreo a la Plaza de Toros, celebrando un año más el Día de la Tauromaquia de la mano de la Plataforma Somos Cultura coincidiendo con el que habría sido el cumpleaños del gran maestro Dámaso González, el 11 de septiembre.

Imagen durante el reparto de los programas de Fiesta. Ayuntamiento de Albacete.

Las actividades musicales también son acontecimientos destacados durante estos días. Entre los nombres de artistas que se desplazarán a esta feria están: Malú, Siloé, Viva Suecia o Camela.

El día con las atracciones más baratas coincide con el ‘día infantil’. Este se celebrará el 9 de septiembre, jornada no lectiva en la ciudad. Como novedad a la Feria Infantil, en esta ocasión habrá actividades para los más pequeños en la zona de la Verbena de la Feria los días 8, 9, 12 y 13.

Actividades que se suman a las que tradicionalmente se celebran con Aguas de Albacete, mientras que el festival Joven Fest se desarrollará los días 10, 11 y 12 en la misma zona destinado al público adolescente.

Otra novedad más. La Feria ha duplicado el espacio destinado a la zona de descanso en la Feria de la mano de Aguas de Albacete, que además llevará aparejada un gran número de actividades infantiles, tras las obras de mejora de adoquinado de los Ejidos, destacando el futuro parque infantil que habrá en esta zona, con una fuente de la que brotará agua del suelo.

Punto violeta y Punto Arcoiris

Otra de las novedades es la incorporación del Punto Arcoiris junto al Punto Violeta. Este se encargará de prevenir y atender a posibles agresiones homófobas. Ambos espacios tendrán atención de 24 horas al día, bien sea con el horario ampliado de 12.00 del mediodía a 7.00 de la mañana durante todos los días, o en el punto de seguridad de la Feria del colegio Feria-Isabel Bonal.

"Nuestra Feria tiene que ser un espacio de diversión, pero también un espacio seguro, respetuoso y en el que todas las personas puedan disfrutar con libertad", ha afirmado el alcalde. El 11 de septiembre se celebrará, un año más, el Día de la Igualdad.

Así, "las personas con discapacidad disfrutarán de un espacio de casi 2,7 campos de fútbol adoquinados en los Ejidos de la Feria" tras las obras de mejora del pavimento, para mejorar su accesibilidad, que recientemente ha acometido el Ayuntamiento, en respuesta a una demanda histórica de los vecinos, ha detallado el alcalde.

Serrano ha estado acompañado por el concejal de Feria, Francisco Navarro, el resto de los concejales del Equipo de Gobierno, representantes de bomberos, de la Policía Local, colectivos vecinales y hosteleros, además de las tres parejas de ‘Manchegos’ de la Feria.

El alcalde repartiendo los programas de Fiesta en plena calle. Ayuntamiento de Albacete.

Durante la presentación ha agradecido y destacado el comprometido trabajo diario que con tanto esfuerzo realiza el personal del servicio de limpieza durante los días de Feria debido al volumen extraordinario de personas que discurren por la ciudad por estas fechas para que la limpieza siga siendo una de las mejores cartas de presentación.

126 efectivos a jornada completa estarán dedicados exclusivamente al dispositivo de limpieza de la Feria, a los que se suman los 162 trabajadores de parques y jardines. Estos contarán con refuerzos especiales durante los días de mayor afluencia.

En total, se han editado 75.000 programas para que todo el mundo pueda conocer las cerca de 400 actividades programadas.

Del 1 al 4 de septiembre se repartirán en el Ayuntamiento, la Posada del Rosario y en los kioscos de prensa municipales de los parques. El día 5 de septiembre se repartirán solo en horario de mañana en las mismas ubicaciones, y a partir del día 8 en el punto de información municipal instalado en el interior del Recinto Ferial

En el caso de que el Parque 'Abelardo Sánchez' tuviera que cerrar a consecuencia de algún fenómeno meteorológico adverso, el reparto de programas de Feria se llevaría a cabo en la Plaza San José de Calasanz.