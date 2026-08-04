El Ayuntamiento de Albacete alegará contra el proyecto del depósito de amianto: "Nos oponemos con determinación"

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha asegurado que el Ayuntamiento se va a oponer "con determinación, firmeza y contundencia" a la instalación de un depósito de residuos de amianto en el paraje La Castra, ubicado en el término municipal de la capital de provincia.

El regidor ha avanzado que el Gobierno local presentará alegaciones contra la instalación del almacén de restos de asbesto que promueve la empresa Soluciones Técnicas de Amianto SL, cuya solicitud de autorización ambiental integrada para el proyecto y el estudio de impacto ambiental ha iniciado este martes un proceso de información pública.

Asimismo, el alcalde ha adelantado que la Administración municipal elaborará informes urbanísticos y medioambientales para fundamentar las alegaciones que presentará en el proceso administrativo.

Serrano ha mostrado su deseo de "plantear todas las acciones políticas, sociales, técnicas e institucionales necesarias para evitar su instalación", entre ellas la convocatoria de un Pleno para que la Corporación municipal ponga de manifiesto su rechazo al proyecto.

El primer edil albaceteño espera contar con el respaldo de la Corporación "para impedir actividades que puedan resultar molestas para los albaceteños", como ya se hizo contra el proyecto de instalación de una planta de biogás en el polígono Romica.



"Y lo volveremos a hacer", ha recalcado Serrano, que ha manifestado que el Ayuntamiento "va a ir de la mano de la sociedad albaceteña para impedir la implantación de actividades que puedan resultar molestas o perjudiciales", porque entiende que "no es compatible que alguien quiera hacer negocio perturbando el bienestar de la sociedad y de los vecinos de la ciudad".



El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado este lunes el anuncio del periodo de información pública de la autorización ambiental integrada que ha hecho la empresa promotora y el estudio de impacto ambiental del proyecto, que se prolongará durante 30 días hábiles.