La Aemet activa el aviso naranja en las comarcas de Hellín y Almansa por temperaturas cercanas a los 40 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene previsto activar este domingo el aviso naranja por altas temperaturas en la comarca de Hellín y Almansa, en Albacete, mientras que será amarillo en el resto de la provincia de Albacete y en la Serranía de Cuenca.

La Aemet prevé que las temperaturas máximas alcancen los 39 grados en el Campo de Hellín y en el Corredor de Almansa.

Las temperaturas máximas subirán en el sureste de Albacete y bajarán en el resto de la región, un descenso que será ligero en Guadalajara y en la mitad oriental de Cuenca y Albacete.

En general, las temperaturas mínimas aumentarán en Guadalajara —un repunte que será más acusado en las zonas de montaña— aunque descenderán en el resto de Castilla-La Mancha.

En las capitales de provincia, las temperaturas máximas alcanzarán los 34 grados en Cuenca, 35 en Guadalajara, 37 en Toledo y Ciudad Real y 38 en Albacete, mientras que las mínimas rondarán los 17 grados en Cuenca, 21 en Guadalajara, 22 en Ciudad Real y Toledo y 23 en Albacete.

Los cielos estarán poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas. El viento soplará flojo de dirección variable, que tenderá a oeste y suroeste con intervalos moderados en las horas centrales.

Riesgo extremo de incendios

Además, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha informado de que este domingo el Índice de Propagación Potencial (IPP) de Incendios Forestales es extremo en prácticamente toda la región.

También es muy alto en zonas localizadas de Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo.