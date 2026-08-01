Entra en vigor el mayor contrato de zonas verdes de la historia de Albacete: casi 10 millones al año y 150 jardineros

Desde este sábado 1 de agosto, Albacete cuenta con el contrato de conservación y mantenimiento de parques y jardines "más ambicioso de su historia".

El Ayuntamiento ha puesto en marcha un nuevo servicio dotado con casi 10 millones de euros anuales durante los próximos cinco años, una inversión que supone un incremento cercano al 20 % respecto al anterior contrato y que permitirá ampliar las zonas verdes, incorporar más personal y reforzar la digitalización y la sostenibilidad.

El alcalde, Manuel Serrano, ha asegurado que esta nueva adjudicación supone "una apuesta decidida" por mejorar los espacios públicos de la ciudad y ofrecer un servicio de mayor calidad a los vecinos.

Foto de grupo. Ayuntamiento de Albacete

"Incrementamos la inversión porque creemos en una ciudad más verde, más sostenible y con mayor calidad de vida para todos los albaceteños, pero también porque hemos sido capaces de planificar con rigor, eficiencia y responsabilidad el futuro de nuestras zonas verdes", ha destacado.

La gestión correrá a cargo de la UTE Jardines Albacete, integrada por Valoriza Servicios Medioambientales y Naturaleza Tecnológica de la Mancha (Naturtec), cuya adjudicación, según el Consistorio, culminó sin que se presentara ningún recurso.

Una plantilla de 150 personas

Uno de los principales objetivos del contrato pasa por acompañar el crecimiento urbanístico de la ciudad. Actualmente, Albacete dispone de cerca de 1,7 millones de metros cuadrados de zonas verdes, una superficie que el Ayuntamiento prevé elevar hasta los dos millones de metros cuadrados durante la vigencia del contrato, lo que supondrá un incremento cercano al 18 %.

También crecerá el patrimonio arbóreo, que ronda actualmente los 19.000 ejemplares, con nuevas plantaciones ligadas a las futuras zonas verdes y sectores en desarrollo.

Para atender esa ampliación, la empresa adjudicataria incorporará 19 nuevos trabajadores, elevando la plantilla hasta los 150 profesionales dedicados al mantenimiento de parques y jardines.

El refuerzo permitirá aumentar la presencia de operarios en la calle, mejorar la atención durante las tardes y festivos y disponer de retenes para situaciones de emergencia.

Actuaciones desde el primer año

El nuevo contrato contempla una batería de actuaciones que comenzarán a ejecutarse durante los próximos meses. Entre ellas figura la renovación completa de los pavimentos de seguridad en las áreas infantiles que todavía no los tengan, tanto en la ciudad como en las pedanías, así como la instalación de contadores de agua en todos los parques de más de 1.000 metros cuadrados que aún carezcan de ellos para mejorar el control del consumo.

Además, el Ayuntamiento impulsará la modernización de los sistemas de riego mediante la sustitución progresiva del riego manual por sistemas automatizados, la eliminación de los aspersores en favor del riego por goteo y el soterramiento de las conducciones para aumentar la eficiencia hídrica.

El contrato también incluye la elaboración del futuro Plan Director del Arbolado de Albacete, una actualización del catálogo de árboles singulares y un plan de reposición más ambicioso, además del relleno de alcorques para mejorar la accesibilidad de los peatones.

Más tecnología y concienciación

La adjudicataria incorporará mejoras valoradas en más de 213.000 euros anuales, entre las que destacan un sistema de telegestión para controlar de forma remota las fuentes ornamentales, las fuentes de agua potable y cerca de 500 farolas solares repartidas por la ciudad.

Asimismo, se renovará con tecnología LED la iluminación de las fuentes ornamentales, se mejorarán los parques caninos, se remodelarán varias rotondas y se incrementará la plantación de flor de temporada durante la campaña navideña.

A ello se suma la obligación de destinar un 1 % adicional del contrato, unos 85.000 euros al año, a actuaciones extraordinarias no incluidas en el mantenimiento ordinario, así como campañas de sensibilización ciudadana por valor de 143.000 euros anuales para fomentar el cuidado de los espacios verdes y controles de calidad del servicio.

Para Manuel Serrano, el nuevo contrato "marca un antes y un después" en la gestión de los parques y jardines de la capital. "La mejora de los servicios públicos exige planificación, estabilidad y capacidad de gestión. Este contrato es un ejemplo de cómo la inversión pública puede traducirse en más parques, más árboles, más personal, más tecnología y una ciudad mejor preparada para el futuro", ha concluido.