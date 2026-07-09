Denuncian una agresión homófoba a dos jóvenes en Almansa: "Uno de ellos fue ingresado con lesiones graves"

En la madrugada del pasado sábado 4 de julio, dos hombres de 25 años fueron víctimas de una agresión presuntamente LGTBIfobia en Almansa, Albacete.

Según el comunicado de Almansa Entiende, asociación por los derechos del colectivo LGTBIQ+, tras la celebración del Orgullo, tres jóvenes de 18 años habrían agredido física y verbalmente a las víctimas en la Calle Corredera del municipio. Una de las víctimas habría sido centro de burlas con "tinte homófobo", y el otro "sufrió una agresión física que le provocó lesiones de gravedad", por las que tuvo que ser hospitalizado dos días.

Los hechos han sido denunciados y puestos a disposición de la Guardia Civil de Almansa, quienes han identificado a los presuntos agresores y están investigando para esclarecer lo ocurrido. Desde Almansa Entiende, han denunciado el episodio y han mostrado su apoyo, cariño y solidaridad con las víctimas y sus familias: "Ninguna persona debe sentirse insegura por ser quien es".

La asociación ha afirmado que "frente a ese mensaje de odio, Almansa debe responder con unidad, firmeza y solidaridad". Por ello, han hecho un llamamiento a la ciudadanía "para tomar parte en la concentración de repulsa que tendrá lugar el próximo lunes 13 de julio a las 20h en el Ayuntamiento Viejo".

Almansa Entiende ha animado a denunciar "a través de los canales oficiales" y ha recordado que "en Castilla-La Mancha disponemos del servicio de atención integral a personas LGTBI que puede acompañar en estos procesos ofreciendo atención psicológica y jurídica a las víctimas".

"Hoy más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso con una Almansa libre de LGTBIfobia, donde todas las personas puedan vivir con dignidad y libertad, sin miedo", han concluido.