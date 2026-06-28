Medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción de un incendio forestal arbolado en Elche de la Sierra (Albacete)

Un incendio forestal declarado en la tarde de este domingo en Elche de la Sierra mantiene desplegado un importante operativo de extinción en el paraje Las Ramblas, una zona forestal arbolada del término municipal. Según refleja el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (FIDIAS), el fuego fue detectado por un vigilante fijo a las 14:54 horas. Desde entonces, el dispositivo de emergencia ha ido ajustando sus medios en función de la evolución del incendio.

En estos momentos trabajan dos de ellos aéreos y 49 efectivos forestales. En total, desde el inicio del siniestro, se han llegado a movilizar 16 medios (cuatro aéreos) y 62 personas.

El incendio afecta a masa forestal arbolada y, por el momento, se desconocen tanto las causas del origen del fuego como la superficie exacta afectada. El operativo está coordinado por el Plan INFOCAM, que continúa trabajando para contener las llamas y evitar su propagación.

Este nuevo incendio se produce apenas un día después de otro fuego registrado en el mismo municipio, que ya fue extinguido y que requirió la intervención de varios medios de extinción.

En el contexto regional, el riesgo de incendios forestales este domingo se mantiene muy alto en las provincias de Toledo y Ciudad Real, así como en algunas zonas de Guadalajara, y alto en gran parte de Albacete, Cuenca y el resto de Castilla-La Mancha, lo que ha llevado a las autoridades a extremar la vigilancia.