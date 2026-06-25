Interior traslada a la Diputación y al sector cuchillero que los cambios normativos no prohibirán la navaja de Albacete

La secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior ha informado a la Diputación de Albacete y a la Asociación de Cuchillería y Afines de Albacete (Aprecu) que las revisiones en el Reglamento de Armas no prohibirán la navaja tradicional albaceteña.

Así ha informado la institución provincial tras el encuentro celebrado en Madrid entre el director general de Coordinación y Estudios, Eugenio Pereiro Blanco, el coordinador del Área de Normativa y Protección de Datos, David Teatino Gómez, el presidente provincial, Santiago Cabañero, y la presidenta de Aprecu, Pilar Jiménez.

Cabañero ha explicado que, según la información trasladada en la reunión, "se está trabajando en una revisión del Reglamento de Armas para adaptarlo a la normativa europea, pero en ningún momento ni en ningún sentido existe una voluntad de criminalizar, prohibir o perseguir la navaja o el cuchillo como herramientas propias de nuestra tradición, nuestra artesanía y nuestra industria".

Por ello, ha mostrado satisfacción por el encuentro, ya que han coincidido en el enfoque de "cómo deben abordar ambas partes la cuestión".

Asimismo, ha insistido en que las posibles modificaciones que puedan estudiarse responden a la necesidad de reforzar la actuación frente al uso delictivo de determinados objetos y no a cuestionar un sector plenamente legal.

"Es exactamente lo que siempre hemos defendido desde Albacete. La navaja y el cuchillo son herramientas y lo que debe perseguirse es el mal uso que algunas personas puedan hacer de ellas, nunca la herramienta en sí ni a quienes la fabrican o la utilizan de forma responsable", ha afirmado.

Mensaje de tranquilidad

Por su parte, la presidenta de Aprecu, Pilar Jiménez, ha celebrado que el sector puede "seguir trabajando como hasta ahora" y ha mandado un mensaje de tranquilidad a toda la población.

"Nos vamos muy satisfechos porque el mensaje nos lo han dejado bastante claro. Se está trabajando en una modificación del Reglamento de Armas para adaptarlo a la normativa europea, pero no existe ninguna intención de criminalizar ni la navaja ni el cuchillo", ha expresado.