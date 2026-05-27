Lluvia de millones en Albacete: un único acertante de la Bonoloto se lleva más de un millón de euros

Albacete cuenta desde la tarde de este martes con un nuevo millonario. Y es que el sorteo de la Bonoloto ha dejado un acertante de primera categoría que recibirá 1.078.915 euros.

Este boleto, el único que ha recogido los seis números de primera categoría, ha sido validado en la administración número 7 de la capital albaceteña, la que se sitúa en la avenida de España número 21, según ha confirmado Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación que ha cambiado la vida de este albaceteño o albaceteña está compuesta por los números 11-18-22-28-26 y 31.

Más allá de este premio 'gordo', el sorteo también ha dejado cinco acertantes de segunda categoría (cinco aciertos + complementario) en Tarragona, Villa del Campo (Cáceres), Vigo (Pontevedra), Madrid y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

En este caso, el premio es de 30.065,92 euros.