El alcalde de Caudete (Albacete) pide ayuda por el incremento de la delincuencia: "Una familia tiene en jaque a todo el pueblo"

El alcalde de Caudete (Albacete), José Miguel Mollá (Vox), ha pedido ayuda a la Subdelegación del Gobierno en la provincia ante la "inseguridad" que hay en el municipio debido a "una familia que tiene en jaque a todo el pueblo".

Según ha detallado el regidor de la localidad, de unos 10.500 habitantes, el pueblo está "atemorizado por integrantes de una familia que abarcan todo el espectro de la delincuencia, incluyendo atracos en la calle, en viviendas o en negocios".

En concreto, ha pedido al subdelegado del Gobierno en Albacete, Miguel Juan Espinosa, que "se solventen las carencias de dotación del nuevo cuartel de la Guardia Civil cuanto antes", porque en el pueblo temen la próxima puesta en libertad de algunos miembros del clan.

"Se trata de una delincuencia insoportable que está aumentando. Nos vamos con el compromiso del subdelegado de que va a plantear el problema", ha afirmado, asegurando que siente "impotencia" por la situación.

Por último, ha asegurado que la Guardia Civil hace su trabajo y ha pedido que se endurezcan las leyes.