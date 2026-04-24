El Ayuntamiento de Albacete da luz verde a su Oferta Pública de Empleo para 2026: estas son las 61 plazas disponibles

El Ayuntamiento de Albacete ha aprobado la Oferta Pública de Empleo para 2026, que cuenta con 61 plazas, de las que 14 son de promoción interna para personas que trabajan en el Ayuntamiento y el resto son de acceso libre.

Así ha informado este viernes el concejal de Personal del Ayuntamiento, Alberto Reina, que ha detallado que se ha alcanzado el acuerdo en la Mesa General de Negociación donde participan todas las fuerzas políticas y la representación sindical.

Además, ha indicado que, como es habitual, se reservan plazas para personas con discapacidad. Serán cuatro, para que el empleo público siga siendo "una fórmula fundamental de inserción".

Y ha asegurado que las convocatorias serán publicadas en próximas fechas en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial del Estado.

"Este Gobierno ha aprobado una Oferta de Empleo Público en cada ejercicio y ha convocado las plazas correspondientes, además de algunas de las ofertas de años anteriores que estaban sin cubrir. Queda claro nuestro compromiso con el empleo público y con la atención y prestación de servicios a los ciudadanos", ha afirmado.

Plazas

En cuanto a los sectores prioritarios y de seguridad, para el cuerpo de bomberos se convocará una plaza de Ingeniero Técnico Industrial y tres plazas de bombero-conductor especialista, por el sistema de acceso libre.

Además, habrá promoción directa de 55 plazas de bombero-conductor especialista, 14 plazas de cabo especialista y 12 plazas de sargento especialista.

También se crearán 14 plazas de policía de la Policía Local, que se cubrirán mediante el sistema de acceso libre, además de tres plazas de oficial y una plaza de subinspector mediante promoción interna.