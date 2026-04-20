Andrea busca gente para trabajar en la viña: paga 12,50 euros la hora y es una tarea "súper fácil"

La falta de mano de obra asola al sector primario. Organizaciones agrarias como ASAJA han calificado la situación de "crítica" y han valorado positivamente la reciente regularización de 500.000 migrantes en España como "parche temporal".

El envejecimiento del personal y la falta de atractivo de la agricultura entre los jóvenes ha desatado un desajuste entre la oferta y la demanda, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

En este contexto, Andrea Marinela, una joven de nacionalidad rumana afincada en Albacete, ha compartido un vídeo en TikTok que acumula miles de visualizaciones. Está buscando gente para quitar los "bajeros de las viñas" y ofrece sueldos de "12,50 euros la hora".

Asegura que se encuentran desbordados ante la inmensidad del viñedo y la escasez de la plantilla. "Solo somos cinco personas y mira cuántas viñas tenemos". Un desequilibrio que no es casualidad, ya que Castilla-La Mancha es el mayor viñedo del mundo con más de 437.000 hectáreas dedicadas, unas 82.000 solo en la provincia de Albacete.

"Hacer el bajero"

La labor que ofrece la joven consiste en una práctica manual vitivinícola técnicamente conocida como desbrote. Consiste en eliminar los brotes innecesarios, no productivos o que han crecido en lugares inadecuados de la cepa para que la planta no malgaste energía en ramas que no darán fruto.

El "bajero" se realiza durante la primavera, justo cuando los brotes ya son visibles, pero antes de que la vid florezca. Un trabajo "súper fácil", tal y como muestra Andrea a cámara. En cuanto a los requisitos, no es otro que poseer documentación en regla para poder formalizar un contrato laboral. "Necesitamos gente con papeles", apunta.

Por otro lado, advierte que este contrato no incluye alojamiento para los temporeros. "No tenemos casas, no tenemos alquileres para tantas personas", aclara, reflejando otro de los graves inconvenientes del campo como son la falta de vivienda para este tipo de campañas.

No es la primera vez que Marinela se convierte en un altavoz de la falta de mano de obra en este sector. En redes sociales se presenta como una trabajadora experimentada que lleva años enlazando campañas como la recolección del ajo manchego o la alineación de árboles frutales de cáscara.

En otro de sus vídeos que acumula millones de visualizaciones, buscaba "30 o 40 personas" para podar pistachos en Albacete y ofrecía el mismo sueldo: 12,50 euros la hora.

Mientras la joven rumana busca gente para trabajar en las viñas, el sector primario sobrevive con dificultades gracias a la mano de obra extranjera: en Castilla-La Mancha, uno de cada tres empleos en el campo lo ocupa una persona migrante, según informe de UGT.