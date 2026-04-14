Albacete permitirá a todos los empadronados circular por la ZBE aunque su vehículo no tenga etiqueta ambiental

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha anunciado que los vehículos de todos los empadronados en la ciudad podrán circular por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) independientemente de que tengan o no etiqueta ambiental.

Así lo ha comunicado en una rueda de prensa junto al concejal de Movilidad, Francisco Navarro, asegurando que esto es posible por la "buena calidad del aire en Albacete" y porque la ZBE "busca cumplir con una exigencia legal, pero sin ningún fin recaudatorio".

Además, quienes estén empadronados y paguen el impuesto de circulación en otras localidades también podrán circular con libertad por la ZBE, siempre que lo comuniquen al Consistorio.

Para quienes vayan a Albacete sin estar empadronados y su coche no tenga etiqueta ambiental, podrán circular por la ZBE si tienen ticket de zona azul o hacen uso de algunos de los parkings que se encuentran en la zona que será delimitada a este fin.

Esta norma pasará por el pleno del Ayuntamiento el próximo martes día 21 de abril y se espera que esté en vigor alrededor del mes de octubre.

La ZBE afectará a calles o tramos que se encuentran dentro del perímetro de las calles Alcalde Conangla, Hermanos Falcó, Batalla del Salado, Avenida de España, Octavio Cuartero, Feria, San Julián, Martínez Villena y Paseo de la Libertad, pero no a toda la zona que engloba.

Más excepciones

Asimismo, también podrá circular por la ZBE cualquier persona que deba hacerlo por cuestiones profesionales, por ejemplo, hosteleros o autoescuelas, comunicando los datos previamente al Consistorio. El mismo caso ocurre con servicios de Emergencia o Seguridad.

Por último, las bicicletas y los patinetes VMP también podrán circular por la ZBE.

"Esta norma se ha desarrollado pensando en que todos los albaceteños tengan libertad para circular por la ciudad durante las 24 horas, con independencia del vehículo que tengan", ha afirmado el regidor, a la vez que ha agradecido el trabajo de Francisco Navarro para desarrollarla.