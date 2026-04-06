El Ministerio de Igualdad actúa contra una cofradía de Albacete por exigir una altura mínima de 1,70 a sus costaleros
El Instituto de las Mujeres remite una queja al considerar que este requisito supone una discriminación indirecta al acceso de las mujeres a la procesión.
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El Ministerio de Igualdad ha ampliado sus actuaciones contra la discriminación de género en la Semana Santa tras el caso de Sagunto. El departamento dirigido por Ana Redondo ha enviado requerimientos a otras tres cofradías y hermandades, entre ellas una de Albacete, instándolas a permitir la participación femenina en igualdad de condiciones.
A través del Instituto de las Mujeres, fuentes del Ministerio confirman a la agencia EFE haber detectado posibles conductas discriminatorias en la Cofradía del Silencio de Albacete, en la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y en la Cofradía del Santo Sepulcro (ambas en Aguilar de la Frontera, Córdoba), además de en la Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto.
El Ministerio ha enviado un oficio tanto a las cofradías como a los respectivos ayuntamientos por dificultar el acceso de las mujeres a estas tradiciones.
En el caso de la capital albaceteña, el organismo ha remitido una queja formal a la Cofradía del Silencio y Santo Vía Crucis. El motivo es el establecimiento de una altura mínima de 1,70 metros para ser costalero, un requisito que Igualdad considera una posible conducta discriminatoria, ya que impide a la mayoría de las mujeres participar en igualdad de condiciones que los hombres.
Esta línea de actuación no es nueva en Castilla-La Mancha. En 2025, el Instituto de las Mujeres ya envió un oficio a la cofradía y al Ayuntamiento de Valera de Abajo (Cuenca) por la fiesta de Moros y Cristianos.