El Ministerio de Igualdad actúa contra una cofradía de Albacete por exigir una altura mínima de 1,70 a sus costaleros

El Ministerio de Igualdad ha ampliado sus actuaciones contra la discriminación de género en la Semana Santa tras el caso de Sagunto. El departamento dirigido por Ana Redondo ha enviado requerimientos a otras tres cofradías y hermandades, entre ellas una de Albacete, instándolas a permitir la participación femenina en igualdad de condiciones.

A través del Instituto de las Mujeres, fuentes del Ministerio confirman a la agencia EFE haber detectado posibles conductas discriminatorias en la Cofradía del Silencio de Albacete, en la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y en la Cofradía del Santo Sepulcro (ambas en Aguilar de la Frontera, Córdoba), además de en la Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto.

El Ministerio ha enviado un oficio tanto a las cofradías como a los respectivos ayuntamientos por dificultar el acceso de las mujeres a estas tradiciones.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reúne con el Colectivo Semana Santa Inclusiva de Sagunto, a 26 de marzo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España).

En el caso de la capital albaceteña, el organismo ha remitido una queja formal a la Cofradía del Silencio y Santo Vía Crucis. El motivo es el establecimiento de una altura mínima de 1,70 metros para ser costalero, un requisito que Igualdad considera una posible conducta discriminatoria, ya que impide a la mayoría de las mujeres participar en igualdad de condiciones que los hombres.

Esta línea de actuación no es nueva en Castilla-La Mancha. En 2025, el Instituto de las Mujeres ya envió un oficio a la cofradía y al Ayuntamiento de Valera de Abajo (Cuenca) por la fiesta de Moros y Cristianos.