Un servicio con 54 años y 2.030 usuarios: la Junta de Castilla-La Mancha y la Diputación de Albacete sustentan el bibliobús

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Diputación de Albacete han renovado su convenio de colaboración para garantizar la prestación del servicio bibliotecario móvil durante 2026.

Esta iniciativa permite acercar la lectura y los servicios culturales a los municipios de menos de 1.000 habitantes que no disponen de biblioteca pública.

El servicio de bibliobús, en funcionamiento en la provincia desde 1972, se ha consolidado como una herramienta esencial para favorecer el acceso a la cultura en el medio rural.

En la actualidad, un bibliobús recorre la provincia de Albacete: realiza 22 paradas en 20 municipios, atiende a más de 7.800 habitantes y cuenta con 2.030 usuarios inscritos.

Se trata de un servicio dirigido, principalmente, a la población residente en municipios pequeños sin biblioteca pública, tal y como establece la normativa regional, que garantiza servicios bibliotecarios móviles en localidades de entre 300 y 1.000 habitantes.

En el caso de la provincia de Albacete, la cobertura se amplía a todos los municipios de menos de 1.000 habitantes sin este recurso, lo que beneficia de forma directa a miles de personas y contribuye a reducir las desigualdades en el acceso a la cultura.

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes aporta el vehículo, así como el personal técnico y de conducción necesario para su funcionamiento.

Por su parte, la Diputación Provincial de Albacete destina 20.000 euros para el desarrollo de actividades de fomento de la lectura y la renovación de fondos documentales.

El convenio tendrá vigencia desde su firma hasta diciembre de 2026 y "refuerza el compromiso del Ejecutivo autonómico con la igualdad de acceso a los servicios culturales en todo el territorio", ha explicado la Junta de Comunidades en nota de prensa.