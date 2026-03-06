Serrano presenta unos presupuestos "históricos" para Albacete que llegan a los 229 millones de euros

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha presentado este viernes el presupuesto municipal para 2026, que asciende a una cifra récord de 229 millones de euros, 21 millones más que hace un año.

El regidor, que ha presentado las cuentas municipales arropado por todo el equipo de Gobierno, ha reivindicado que "marcarán un antes y un después en la historia económica de Ayuntamiento" con el objetivo de "mejorar la vida de los albaceteños y las albaceteñas".

El alcalde ha asegurado que estos presupuestos son "expansivos y prudentes, ambiciosos y responsables, y los de una ciudad que crece, aprovecha las oportunidades que llegan de Europa, protege a quienes más lo necesitan y apuesta por la familia, la vivienda, el empleo y el desarrollo económico, la actividad cultural, deportiva y la promoción de Albacete como nunca antes se había hecho", ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Una de las novedades que ha puesto sobre la mesa el regidor municipal es que por primera vez se pondrá en marcha un Plan de Fomento de la Natalidad, dotado con 200.000 euros, para "apoyar a las familias, facilitar la conciliación y apostar por el futuro demográfico de nuestra ciudad".

Del mismo modo, Manuel Serrano ha anunciado que quedará reforzado el compromiso del equipo de Gobierno con el acceso a la vivienda a través de un Plan Integral con 800.000 euros adicionales para ayudas a la rehabilitación, mejora de la accesibilidad y eficiencia energética dirigidas a aquellos albaceteños que adquieran una vivienda.

"Queremos una ciudad más accesible, más sostenible y con más oportunidades para quienes deciden iniciar un proyecto de vida aquí", ha reivindicado además de explicar que esta línea de ayudas se suma a otras acciones que ya se están llevando a cabo como la construcción de casi 140 viviendas protegidas en venta o en alquiler, el desarrollo de sectores que permitirá la construcción de casi 5.500 viviendas en los próximos años, de las que 600 tendrán algún grado de protección, o el programa de ‘Tu ciudad alquila’, entre otros.

'Albacete social'

El primer edil ha explicado los nuevos presupuestos girarán en torno a varios ejes estratégicos que vertebrarán todas las políticas municipales.

El primero de ellos, que cuenta con una partida de 26,1 millones de euros, es ‘Albacete social, participativo y en igualdad’ que en 2026 permitirá a Albacete alcanzar una inversión de 141 euros por habitante en gasto social.

En total, ha explicado que el Consistorio destina más de 26 millones de euros a Servicios Sociales, lo que representa 13 de cada 100 euros del presupuesto municipal, con un crecimiento del 3,5 % respecto al 2025.

Dentro de esta área, ha explicado que habrá más de un millón y medio de euros para ayudas a colectivos que están pasando por momentos de especial dificultad.

'Albacete activa e innovadora'

El segundo de los ejes,'Albacete activa e innovadora', ha explicado que girará en torno a la generación de oportunidades en nuestra ciudad, apoyando al verdadero motor generador de economía y empleo, como son los empresarios, autónomos y el tejido productivo, especialmente en sectores tan estratégicos para la ciudad como el comercio y la hostelería.

De este modo, el alcalde ha señalado que la partida para empleo y promoción económica supera los 6,1 millones de euros tras un crecimiento del 5 %.

También se reforzará el tejido empresarial con 550.000 euros para el Plan Avanza Empresas, 200.000 en el presupuesto y el resto a través de remanentes; se destinarán 145.000 euros al comercio tradicional; 90.000 euros al convenio de hostelería, que crece casi un 30 %; y se duplicará la cuantía de Marca Albacete hasta los 120.000 euros.

'Albacete cultural y en movimiento'

El tercer eje, 'Albacete cultural y en movimiento' roza los 50 millones de euros, tras un incremento del 10 %, porque "creemos firmemente que el desarrollo de una ciudad que no se mide solo en cifras económicas, sino también en oportunidades educativas, en acceso a la cultura y en la promoción de hábitos saludables y deportivos".

Por su parte, la red de bibliotecas crece en un 4 %, hasta los 2,8 millones euros, con un incremento del 32 % para las actividades culturales en las 16 bibliotecas municipales.

En Cultura, ha señalado que el presupuesto sube 1,5 millones, un 10 %, hasta superar los 15 millones de euros.

Para la promoción y celebración de actos culturales, se destinarán cerca de 2 millones de euros.

En Deportes, Manuel Serrano ha explicado que la aportación al IMD crece en 507.000 euros, un 5 % más hasta llegar a los 10,6 millones de euros.

'Albacete sostenible y en verde'

El cuarto eje, 'Albacete sostenible y en verde', tendrá más de 45 millones de euros de presupuesto. Un apartado donde se engloban las áreas de movilidad y transporte urbano, que contará como principal novedad con el nuevo contrato del autobús.

En este sentido, el alcalde ha señalado que el Ayuntamiento destinará 6,2 millones de euros para el déficit de tarifa del transporte urbano, un 3,5 % más, lo que permitirá mantener el 50 % de bonificación de todos los bonos transporte aprobados a nivel estatal y del que el Ayuntamiento tiene que asumir el 20 %.

En total, ha explicado que en movilidad se destinarán 4.150.000 euros.

'Albacete transformadora y de futuro'

El último de los grandes ejes es el de 'Albacete transformadora' que, según ha explicado el alcalde, pretende seguir evolucionando hacia una "ciudad moderna y dinámica con una renovación profunda de nuestras infraestructuras", apostando por seguir acometiendo la remodelación de nuestras calles y plazas.

Para la mejora de calles de Albacete se destinarán más de 10 millones de euros con actuaciones como los 500.000 euros para adecuación de parques y jardines, reposición de mobiliario urbano y zonas infantiles; y un millón de euros para acometer obras en las pedanías.