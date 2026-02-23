Confirmado: la Orquesta Panorama vuelve a Castilla-La Mancha y actuará en el patio de un colegio de Albacete

La Orquesta Panorama, la que es para muchos la mejor de España, ya calienta motores para la temporada de verbenas 2026. El famoso grupo musical gallego ha incluido un municipio de Castilla-La Mancha entre sus primeras fechas confirmadas de su gira nacional de 2026.

Curiosamente, será el patio del Colegio C.E.I.P Constitución Española de Madrigueras (Albacete) el lugar que acogerá el próximo sábado 23 de mayo el show de Panorama que aglutina música, luces, acrobacias y una puesta en escena que deja sin palabras al público.

Con más de 30 años de trayectoria, la orquesta conformada por 22 artistas sobre el escenario entre músicos, cantantes y acróbatas ofrece tres horas de música en directo con los mayores éxitos del momento y los clásicos de siempre.

Cartel de la actuación.

Su imponente escenario móvil alcanza los 30 metros y está equipado con 350 cabezas móviles robóticas, de más de 400 metros cuadrados de pantallas LED y una potencia sonora que alcanza los 120.000 vatios.

La cita en la localidad albaceteña promete ser uno de los platos fuertes de la primavera. La apertura de puertas está prevista a las 22:00 horas y la organización ya ha activado la venta de entradas con una estrategia de precios escalonada.

Integrantes de la orquesta. Javier Longobardo

Precio de las entradas

La promoción de lanzamiento, que permanece activa, deja el precio de las entradas en diez euros más un euro de gastos de gestión. Se puede adquirir de forma online desde a través de ticketvip.es o en los puntos de venta físicos autorizados (Pub Bamboo, Bar Bokados, Bar Moli, Tarazona digital y Librería el Maestro de Albacete).

Los menores de ocho años no pagan entrada, mientras que los menores de entre 9 y 15 años podrán acceder al concierto con su correspondiente boleto y siempre acompañados por su padre, madre o tutor. A partir de los 16 años, no es necesario que asistan junto a un adulto.

Aquellos que prefieran esperar al mismo día de la actuación (sábado 23 de mayo) podrán adquirirlas en la taquilla por un precio final de 15 euros. Madrigueras se suma así a otras actuaciones ya confirmadas en el resto del país como son Asturias, A Coruña, Lugo, Murcia y Castellón.

La Orquesta Panorama hará bailar de nuevo a los castellanomanchegos, esta vez, en el patio del Colegio C.E.I.P Constitución Española de Madrigueras en una cita que promete una afluencia masiva.