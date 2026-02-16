Vox Albacete pide prohibir el burka en las dependencias municipales "para garantizar la seguridad"

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Albacete se ha sumado a la iniciativa del partido nacional para prohibir el uso del velo integral (burka y niqab) en espacios públicos. El partido albaceteño ha propuesto prohibir el burka en las dependencias municipales de la ciudad para "regular el acceso cuando no sea posible la identificación visual del rostro".

Según el partido, se trata de "una exigencia necesaria para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de los servicios públicos".

El grupo propone "regular una condición objetiva de acceso y uso de dependencias municipales, vinculada exclusivamente a la ocultación integral del rostro, con independencia de la motivación personal, cultural o religiosa de quien porte la prenda".

"La regulación se aplicaría a cualquier atuendo que impida total o sustancialmente la identificación facial", ha expresado en un comunicado.

En la petición publicada por el partido se incluyen, "a título meramente enunciativo", prendas como el niqab y el burka. Y subraya que la ocultación del rostro dificulta la seguridad y el normal desenvolvimiento del servicio público.

"Apoyo" constitucional

Además, Vox ha asegurado que la propuesta se apoya en los artículos 10.1, 14 y 103.1 de la Constitución Española, así como en los artículos 25.2 y 84 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, "que amparan la capacidad de los ayuntamientos para fijar condiciones de acceso a sus instalaciones".

"La medida contempla excepciones que podrán ser valoradas en casos debidamente acreditados por razones médicas, así como por motivos de salud pública o por exigencias de seguridad laboral", ha expresado.