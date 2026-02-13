La Diputación de Albacete habilitará ayudas para colaborar con los pueblos más afectados por las borrascas

El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, con miembros del SEPEI de Hellín.

La Diputación de Albacete va a habilitar ayudas económicas para colaborar con las localidades más afectadas por la concatenación de temporales que, desde hace semanas, castigan a la provincia.

El presidente provincial, Santiago Cabañero, lo ha anunciado este viernes durante su visita a varios municipios de la Sierra de Alcaraz y del Segura, dos de las comarcas más impactadas por las sucesivas borrascas.

El objetivo, según ha explicado, es apoyar especialmente a los ayuntamientos que han sufrido daños de consideración en infraestructuras y servicios públicos a causa del viento y las intensas precipitaciones.

"Somos conscientes de que este volumen de agua está provocando daños en caminos, pero también en otras instalaciones municipales, incluso en algunos casos en cementerios, además de diversas situaciones que nos estamos encontrando en los pueblos", ha señalado.

En algunos puntos de la provincia ya se superan los 400 litros por metro cuadrado acumulados en lo que va de año, una cifra que se aproxima a lo que suele registrarse en un ejercicio completo. Un dato que, según la institución provincial, tiene un impacto directo en caminos municipales, accesos a explotaciones agrarias y diferentes servicios básicos.

Ayudas en unos días

Cabañero ha asegurado que la Diputación va a concretar en los próximos días estas líneas de ayuda para aliviar la carga económica que están asumiendo los consistorios.

"La Diputación está con los ayuntamientos siempre, y especialmente cuando lo necesitan por causas sobrevenidas que requieren una ayuda especial. Ahí va a estar esta institución y este equipo de gobierno, al lado de los municipios de la provincia de Albacete", ha afirmado.

Durante la jornada, el presidente, junto al vicepresidente provincial, Fran Valera, y al diputado responsable del Servicio Especial de Prevención y Extinción de Incendios (SEPEI), José Antonio Gómez, ha recorrido municipios como Cotillas, Villaverde y Riópar.

Allí han mantenido encuentros con sus respectivos alcaldes y alcaldesas para comprobar sobre el terreno los daños en caminos, desprendimientos y afecciones en infraestructuras públicas.

Molinicos y Yeste

En paralelo, Valera ha visitado Molinicos y Yeste, donde ha mantenido reuniones con sus equipos municipales para conocer de primera mano las incidencias registradas, especialmente en la pedanía de Mesones, en Molinicos, donde el río se encuentra desbordado en las inmediaciones del camping.

Situación en Molinicos.

"Cuando llegan situaciones como ésta, lo importante es actuar rápido, coordinar recursos y acompañar a quienes están en primera línea, que son los ayuntamientos", ha indicado el vicepresidente.

Valera ha remarcado que la Diputación "va a estar donde haga falta, poniendo medios técnicos, apoyo económico y todo lo que esté en nuestra mano para que los municipios puedan recuperar cuanto antes la normalidad".

Refuerzo en Hellín

Además de las visitas a los municipios afectados, Cabañero y José Antonio Gómez se han desplazado al parque comarcal del SEPEI en Hellín.

Allí han conocido el detalle de las labores de vigilancia desarrolladas tras la activación preventiva del sistema Es-Alert por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del 112, ante el riesgo derivado de los desembalses desde la Fuensanta al Cenajo.

En concreto, se ha advertido a la población de Yeste, Elche de la Sierra, Letur, Férez y Hellín del peligro potencial por el aumento del caudal.

Dos frentes

Desde el inicio de este episodio de borrascas encadenadas, la Diputación actúa en dos frentes: el seguimiento de la red viaria provincial ante las incidencias registradas y la intervención del SEPEI en distintos puntos del territorio.

A ello se suma la monitorización permanente de embalses y zonas sensibles, como el paraje de Puente Gallego, en Elche de la Sierra, donde el caudal del río es especialmente elevado.

La institución mantiene contacto continuo con los ayuntamientos y adapta sus recursos en función de la evolución meteorológica e hidrológica, con el objetivo de garantizar la seguridad y recuperar cuanto antes la normalidad en los municipios afectados.