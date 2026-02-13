Castilla-La Mancha sacará a licitación por 10 millones de euros la ampliación del parque tecnológico de Albacete

El Gobierno de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aprobará el próximo martes la licitación de la obra de ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Albacete. Esta acción tiene una inversión cercana a los 10 millones de euros que permitirá incrementar su capacidad en casi un 60 %, según ha anunciado este viernes el presidente regional, Emiliano García-Page.

El presidente castellanomanchego ha destacado que el parque científico y tecnológico de Albacete "ya está lleno" y que la ampliación responde a la demanda de empresas y proyectos de investigación tecnológica que buscan ubicarse en estas instalaciones.

"Esto demuestra la pujanza, por supuesto, de Albacete y de la provincia, pero está pasando en el conjunto de la región", ha afirmado García-Page, subrayando que el crecimiento del parque refleja el dinamismo de Castilla-La Mancha en el ámbito de la innovación y el desarrollo tecnológico.

García-Page ha remarcado también la importancia de la investigación científica y tecnológica en la economía actual y futura de la región. Según el presidente, la apuesta por la innovación no solo fortalece la competitividad de las empresas, sino que también genera empleo de calidad, atrae talento y consolida a Castilla-La Mancha como un referente en proyectos de alta tecnología en el ámbito nacional.

Impulso a la innovación

En este sentido, ha señalado que la ampliación del parque permitirá dar cabida a nuevos usuarios y proyectos, consolidando la proyección de la provincia de Albacete como un centro de innovación y desarrollo en sectores estratégicos.

La ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Albacete, con casi 10 millones de euros de inversión, no solo supone un aumento físico de las instalaciones, sino también un impulso a la innovación y al desarrollo regional, reforzando la capacidad de Castilla-La Mancha para atraer proyectos de investigación, fomentar la colaboración público-privada y generar empleo cualificado en sectores estratégicos.

Según García-Page, esta ampliación es una prueba más del compromiso del Ejecutivo autonómico con el crecimiento económico sostenible y la promoción de la ciencia y la tecnología en toda la región, consolidando a Albacete como un polo de innovación referente en España.

La licitación del proyecto, que se aprobará el martes próximo, permitirá iniciar los trabajos para dotar al parque de nuevos espacios, laboratorios y oficinas, y reforzar la infraestructura tecnológica necesaria para acoger empresas y proyectos de investigación.

Se espera que la obra tenga un impacto positivo en la economía local y regional, fomentando la colaboración entre universidad, empresas y administraciones y consolidando a Castilla-La Mancha como un actor relevante en la innovación tecnológica.