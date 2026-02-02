Plan diferente este fin de semana en una de las lagunas más singulares de Albacete: observación de aves, rutas...

Los municipios albaceteños de Corral-Rubio, Higueruela y Pétrola acogerán del 6 al 8 de febrero el III Festival Comarcal de las Aves, un programa que ofrecerá rutas guiadas de observación de aves, actividades, talleres y charlas en el complejo de 25 lagunas que comparten las tres localidades..

El festival se desarrolla en uno de los espacios naturales más singulares de la provincia de Albacete y además, entre sus múltiples actividades incluye la construcción de cajas nido, escucha de sonidos de la naturaleza y propuestas educativas para público infantil.

El complejo endorreico de Pétrola, Salobrejo, Corral Rubio y La Higuera alberga una diversidad silvestre poco habitual en el sureste peninsular. En este entorno que forma parte de la Red Natura 2000 conviven especies de gran interés como la avutarda, el sisón o las grullas.

Lagunas de Corral-Rubio, Pétrola y La Higuera. Malte Giesenow

Esta veintena de lagunas es un ecosistema donde se dan cita con regularidad cerca de 300 especies de aves, convirtiéndose en un destino privilegiado para el turismo ornitológico, la investigación científica y la educación ambiental.

La mayoría de actividades se desarrollarán durante el viernes y el sábado en Corral-Rubio, mientras que el domingo las propuestas se celebrarán de forma simultánea en los tres municipios.

Cartel del festival.

Un festival que nació de Antonio Guillén, biólogo y gran conocedor de las lagunas, y que con el transcurso de las ediciones se ha consolidado como una cita de referencia dentro del turismo de naturaleza que atrae a visitantes de todos los rincones de España.