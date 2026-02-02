Identificado el espectador que lanzó una piel de plátano a Vinicius en Albacete: se enfrenta a importantes multas

La Policía Nacional ha identificado al espectador que protagonizó un acto de carácter racista durante el partido de Copa del Rey disputado el pasado 14 de enero entre el Albacete Balompié y el Real Madrid en el estadio Carlos Belmonte, encuentro en el que los locales se impusieron por 3 a 2 y apearon a los merengues de la competición del KO.

Los hechos se produjeron cuando un aficionado, situado en la tribuna, arrojó una piel de plátano al jugador del Real Madrid Vinicius Jr. durante un lance del juego, una acción que la Policía ha entendido como un claro signo de racismo contra el futbolista.

Gracias a los medios técnicos desplegados y al dispositivo de seguridad establecido con motivo del encuentro, los agentes han logrado identificar plenamente al autor de los hechos.

Importantes multas

El espectador ha sido propuesto para sanción administrativa conforme a la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Dicha ley contempla multas económicas que oscilan entre los 150 y los 650.000 euros, en función de la gravedad de la infracción.

En concreto, las infracciones leves pueden ser castigadas con multas de entre 150 y 3.000 euros; las graves, con sanciones de 3.000,01 a 60.000 euros; y las muy graves, con multas que alcanzan desde los 60.000,01 hasta los 650.000 euros.

Antecedentes

En septiembre de 2024, la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte acordó proponer una sanción considerada como muy grave, cuyo importe ascendía a 60.001 euros, a un aficionado identificado como autor de la difusión reiterada de numerosos insultos de carácter racista e imágenes discriminatorias contra Vinicius JR a través de un perfil en la red social X.

Además de esta sanción, tramitada por la vía administrativa, la Comisión Estatal contra la Violencia remitió el caso a la Fiscalía contra los Delitos de Odio y Discriminación.

El Albacete actuará



En un comunicado oficial publicado el pasado 15 de enero, el Albacete Balompié había solicitado "cooperación" tanto a las "instituciones competentes" como a la afición para recopilar "cualquier tipo de información o imagen que ayude a aclarar quién fue el responsable de este acto".

"Más allá de las sanciones que puedan recaer sobre la persona responsable una vez identificada a través de las autoridades correspondientes, el Albacete Balompié desea manifestar que adoptará todas las medidas disciplinarias que estén a su alcance para que, si es posible, no vuelva a pisar nunca más el Carlos Belmonte", remarcó el club manchego.