Confirmado: dos pueblos de Albacete contarán con una nueva oficina de turismo para mejorar la calidad de acogida

El Grupo de Desarrollo Rural Sierra del Segura ha anunciado que va a construir y poner en funcionamiento próximamente nuevas Oficinas de Turismo en las localidades albaceteña de Férez y Socovos.

Un proyecto dentro del marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Sierra del Segura-Destino Turístico Sostenible' que permitirá reforzar la red comarcal de información turística y mejorar la acogida, la orientación y la calidad del servicio a los visitantes.

Los fondos para levantar estas nuevas oficinas accesibles, modernas y adaptadas a los estándares actuales provienen de la partida Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), a través de la Secretaría de Estado de Turismo y la Dirección General de Turismo de Castilla-La Mancha.

Socovos (Albacete). Grupo de Desarrollo Rural Sierra del Segura

El presidente del Grupo de Desarrollo Rural Sierra del Segura, Federico Moreno, ha destacado que "estas nuevas oficinas de turismo son una pieza clave dentro de la estrategia comarcal que estamos desarrollando, ya que refuerzan los servicios públicos vinculados al turismo y mejoran la experiencia de quienes visitan nuestro territorio".

"Nuestro objetivo es dotar a los municipios de infraestructuras útiles, bien planificadas y adaptadas a las necesidades reales del territorio, que contribuyan a generar oportunidades, fijar población y fortalecer la identidad turística de la Sierra del Segura", ha concluido.