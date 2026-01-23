Serrano celebra en Fitur el gran momento turístico de Albacete: "Hemos superado la estacionalidad de la Feria"

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha destacado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) el gran momento que está viviendo la ciudad y que apunta a que 2025 será "el mejor año de la serie histórica".

En el estand de Castilla-La Mancha y coincidiendo con el día dedicado a la provincia de Albacete, ha recordado que según los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), "en los once primeros meses del año 2025 la ciudad recibió más de 204.000 visitantes con más de 324.000 pernoctaciones, lo que supone un importante incremento en relación a los datos del año anterior".

En palabras del regidor, estas cifras demuestran una "evolución muy positiva y continuada" que además apuntan que "estamos logrando superar la estacionalidad, porque aunque el poder de atracción de la Feria hace que septiembre siga siendo el mes donde recibimos más visitantes, se han registrado sensibles mejoras en los datos de otros meses como abril, mayo y octubre”.

El munícipe, que ha acompañado al presidente regional Emiliano García-Page y a otras autoridades en la presentación oficial del estand de la región, también ha asegurado que "hemos traído a Fitur una gran representación social, institucional y económica para presentar nuestra oferta turística en el Día de Albacete".

Cartel de la Feria

"La presentación del cartel de la Feria 2026 va a ser sólo un elemento más de un gran catálogo de propuestas en el ámbito musical, deportivo, cultural y gastronómico de una ciudad con una gran calidad de vida, que quiere consolidarse como un destino turístico de interior de primer nivel", ha agregado.

Manuel Serrano ha señalado en su intervención que "la apuesta del Ayuntamiento por promocionar una ciudad con mucha vida ha conseguido que Albacete sea un lugar inolvidable para quienes la visitan".

Manuel Serrano junto a Emiliano García-Page y Santiago Cabañero en Fitur.

Por ello, ha celebrado que "después de un gran trabajo y de muchos esfuerzos, hemos tenido récord de pernoctaciones y visitantes, gracias a la Marca Albacete, que está conformada por la hostelería, la gastronomía, la Feria o la música, además del carácter acogedor de los albaceteños".

Por último, ha emplazado a "administraciones y ciudadanos" a "seguir trabajando desde la unidad y el consenso para recorrer camino juntos, de modo que hagamos avanzar una tierra como la nuestra, a la que nadie le ha regalado nada, pero que está preparada para ofrecer a todos una experiencia inolvidable".