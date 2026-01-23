La Diputación de Albacete sigue apostando por la Vía Verde del Renacimiento como motor de turismo rural

En el puente sobre la N322 del tramo entre Balazote y El Jardín Diputación de Albacete

La provincia de Albacete ha dado un nuevo paso en la puesta en valor de uno de sus principales recursos naturales y turísticos con la puesta en servicio de un nuevo tramo del Camino Natural Vía Verde del Renacimiento, entre Balazote y El Jardín, dentro del histórico corredor ferroviario Baeza-Utiel.

La actuación, impulsada por la Diputación de Albacete y financiada íntegramente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha supuesto una inversión superior a 2,15 millones de euros y ha permitido acondicionar 18 kilómetros de trazado clave en la Sierra de Alcaraz, consolidando esta infraestructura como eje estratégico para el desarrollo rural sostenible.

El presidente de la Diputación, Santi Cabañero, ha visitado las obras acompañado por la diputada de Agenda 2030, Fondos Europeos y Vía Verde, Yolanda Ballesteros, y el subdelegado del Gobierno de España en Albacete, Miguel Juan Espinosa, junto a representantes municipales de Balazote, Alcaraz y Vianos, evidenciando el carácter colectivo y territorial del proyecto.

La actuación, ejecutada por la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria a través de la empresa pública Tragsa, incluye una reforma integral del tramo en los términos municipales de Balazote, Casas de Lázaro y Alcaraz.

Punto de riesgo

Los trabajos han mejorado el firme, reforzado taludes mediante muros y sistemas de contención, optimizado el drenaje, repuesto talanqueras e instalado nueva señalización conforme al manual oficial del programa Caminos Naturales.

Uno de los elementos más destacados es la nueva pasarela peatonal elevada sobre la carretera CM-313, que sustituye un antiguo cruce a nivel, eliminando un punto de riesgo importante.

La estructura cuenta con un vano central de 30 metros y dos laterales de 16 y 23,80 metros, mejorando notablemente la seguridad y la continuidad del itinerario.

Imagen en el puente sobre la N322 del tramo entre Balazote y El Jardín. Diputación de Albacete

Cabañero ha subrayado la importancia de esta inversión, destacando que "incide especialmente en la seguridad y la accesibilidad, con mejoras en la señalización, el refuerzo de taludes y una pasarela que elimina riesgos y mejora la experiencia de quienes recorren la Vía Verde".

Además, ha agradecido el apoyo del Gobierno de España y la ejecución de los trabajos, que permiten contar con "una infraestructura más segura, confortable y accesible".

Impacto territorial

Este nuevo tramo se suma a otros ya acondicionados en la provincia de Albacete, como los que conectan Albacete y Balazote, El Jardín–Alcaraz hasta el Santuario de Cortes o Reolid hacia el límite provincial con Jaén, además de los tramos ejecutados en la provincia jienense.

La continuidad del trazado refuerza el valor del Camino Natural Vía Verde del Renacimiento como itinerario de largo recorrido y producto turístico de referencia.

El presidente provincial ha destacado que estas actuaciones son fruto de una estrecha colaboración institucional y de una estrategia orientada a convertir los recursos provinciales en oportunidades reales de desarrollo. "Invertir en la Vía Verde es invertir en futuro, empleo, calidad de vida y en una provincia más viva", ha señalado.

En los últimos años, la Diputación de Albacete ha intensificado su apuesta por la Vía Verde del Renacimiento, especialmente en la Sierra de Alcaraz y el Campo de Montiel, mejorando la seguridad, el mantenimiento y la señalización, además de impulsar actividades deportivas y de turismo activo como la Mega Race, la Ruta Senderista al Santuario de Cortes o la Gran Fondo Sierra de Alcaraz.

A ello se suma el trabajo conjunto con el tejido productivo local para generar sinergias, potenciar productos de proximidad y favorecer proyectos compartidos en torno a este recurso.

Con casi dos décadas de trayectoria, la Vía Verde del Renacimiento se consolida así como un auténtico motor socioeconómico, capaz de atraer turismo sostenible, generar oportunidades económicas, fijar población y reforzar la identidad local, avanzando hacia un modelo de desarrollo rural con futuro.