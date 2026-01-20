Globalcaja sortea dos entradas dobles para ver el Albacete-Barcelona de Copa del Rey: así se puede participar

Globalcaja, patrocinador oficial del Albacete Balompié, va a sortear dos entradas dobles para el partido de cuartos de final de la Copa del Rey que el próximo 3 de febrero medirá al equipo manchego contra el FC Barcelona.

Después de apear al Real Madrid en la ronda de octavos de final, el Carlos Belmonte se prepara para otra noche histórica para la que Globalcaja ha estrechado aún más su vínculo de apoyo al club.

De esta manera, las personas que se hagan clientes de la entidad, entre el 20 y el 29 de enero, además de llevarse la camiseta oficial del Albacete Balompié, entrarán en el sorteo de 2 entradas dobles para el encuentro y de 30 mochilas oficiales del equipo.

Del mismo modo, los clientes de Globalcaja también pueden conseguir la camiseta del Alba, a través de la contratación de una póliza de seguro, según apunta la entidad en un comunicado.

'No es un sueño, es Albacete'

Durante estos días, las principales oficinas de la capital han vestido sus escaparates con la imagen de algunos de los jugadores del Albacete y el mensaje ‘No es un sueño, es Albacete’.

Con esta campaña, la entidad bancaria busca un triple objetivo: poner en valor la proeza deportiva lograda frente al Real Madrid, reforzar el orgullo de pertenencia y mantener viva la ilusión de la ciudadanía.

"Globalcaja vuelve a demostrar su apoyo al deporte y al Albacete Balompié, promoviendo iniciativas que acercan la emoción del fútbol a la sociedad y reforzando el orgullo por un club que está escribiendo una página destacada en la historia del deporte. Porque no es solo fútbol, es vivirlo desde dentro gracias a Globalcaja", sentencia el comunicado de la cooperativa de crédito.