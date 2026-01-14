Confirmado: el hotel de Albacete elegido por el Real Madrid de Arbeloa está inspirado en una película de Disney

Una de las habitaciones de este hotel de Albacete. Booking

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa se estrena a las 21:00 horas de este miércoles en una eliminatoria histórica de octavos de final de la Copa del Rey frente al Albacete Balompié en el estadio Carlos Belmonte.

Mbappé, Vinicius, Bellingham y el resto del conjunto merengue aterrizarán en la capital albaceteña sobre las 13:00 horas de este 14 de enero. Los blancos han elegido el Hotel Bossh Alicia, situado en la avenida 5ª del Polígono Industrial Campollano, como su cuartel general antes del partido​.

En este alojamiento de cuatro estrellas inspirado en la famosa película 'Alicia en el País de las Maravillas', los jugadores comerán y recibirán las últimas indicaciones tácticas del recién llegado Arbeloa.

Fachada principal del hotel. Hotelbosshalicia.com

​El Bossh Alicia se presenta como un lugar "que combina lo clásico con lo mágico". La decoración mezcla la fantasía del filme de Disney con guiños victorianos en zonas comunes, restaurante y estancias.

Los futbolistas, cuerpo técnico y directiva del Real Madrid repondrán fuerzas en las 40 habitaciones de las que dispone el hotel, aunque el club madrileño no pernoctará y regresará a Madrid tras el encuentro.

Una habitación del hotel. Hotelbosshalicia.com

Cada pieza está equipada con baño privado, aire acondicionado, escritorio y wifi gratuito. Destaca su amplitud y su buena insonorización. Asimismo, existen opciones de estancias dobles con balcón que añaden un plus de luminosidad y un pequeño espacio para tomar el aire y desconectar.

Para eventos o reuniones el Hotel Bossh Alicia de Albacete dispone de varios salones, uno principal de unos 450 metros cuadrados con capacidad para más de 400 personas.

Uno de los salones principales.

En lo relativo a precios, las habitaciones dobles de matrimonio rondan los 65 euros la noche, mientras que opciones superiores como la triple o la suite con bañera de hidromasaje se elevan hasta unos 128 euros.

La estancia más exclusiva es la suite presidencial que también equipa hidromasaje, zona de estar y un diseño más cuidado. Tiene un coste en torno a los 165 euros por noche, siempre en función de la fecha y demanda.

La oferta gastronómica de este alojamiento de cuatro estrellas se articula en torno al restaurante 'Sombrero Loco'. En su comedor decorado siguiendo la misma línea temática de 'Alicia en el País de las Maravillas' se sirve desayuno bufé, menú del día entre semana y una minuta más especial durante los fines de semana.

Una cafetería, bar y terraza completan la oferta del Bossh Alicia, un hotel que el Real Madrid ha puesto en el centro de todas las miradas en la previa de una gran noche copera en el Carlos Belmonte.