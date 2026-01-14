Amiab afronta el 2026 "con ilusión renovada para seguir reforzando la atención a personas vulnerables"

Amiab afronta el año 2026 con "la misma ilusión de hace 39 años -que fue cuando se fundó la asociación-" para "seguir reforzando la atención a personas vulnerables".

Así lo ha constatado la propia asociación en un comunicado en el que destacan que como desde el primer momento su objetivo radica en "la inclusión de personas con discapacidad y/o riesgo de exclusión social a través del empleo y del deporte".

En este sentido, el presidente de Amiab, Emilio Sáez, ha querido agradecer el trabajo diario de las personas que forman parte de ella: socios y socias, plantilla, deportistas, personal voluntario y familias.

En Amiab han querido hacer extensivo ese agradecimiento a las instituciones y entidades por "el trabajo conjunto, el que permite generar oportunidades de empleo, de inclusión y de deporte para personas en situación de vulnerabilidad, así como desarrollar la labor diaria en los centros ocupacionales y del Servicio de Capacitación de la entidad".

Este impulso compartido supone, además, la generación de una red de centros de trabajo en toda España enfocado a generar oportunidades a las personas, mejorando su calidad de vida, según valora la entidad.

Seis nuevos centros

De cara al nuevo año, destacan la apertura de 6 nuevos centros de trabajo más que les ha permitido pasar de 28 a 34 en las comunidades autónomas donde están implantados: Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía. Para Amiab, esto supone un mensaje de aliento para continuar dando pasos en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad, a favor de la igualdad, apostando por un mundo más justo y sostenible.

Actualmente, Amiab, centrada en la persona, ha incrementado su experiencia en este 2025, y lo ha hecho de la mano de la sociedad en general, instituciones y entidades. De esta manera ha sido y es posible analizar las desigualdades en la sociedad y combatirlas, luchando contra las barreras tradicionales e identificando las nuevas barreras del tiempo que vivimos, así como las nuevas oportunidades.

"La vocación de continuidad de este proyecto, que cumple casi 40 años, se centra en el empleo y el deporte, las dos grandes herramientas con las que Amiab cuenta para la inclusión social", resaltan.

Así, 4.396 personas se encuentran actualmente en proceso de inclusión de la mano de Amiab, con los equipos técnicos de la entidad. Para la entidad, el desempleo es una de las formas principales de discriminación, por lo que un año más, la entidad vuelve a hacer un llamamiento para sumarse a luchar por esta causa.

Seguir tejiendo redes de trabajo y asistenciales allá donde tiene implantación es la gran hoja de ruta de Amiab, que tiene como fin último la inclusión de personas con discapacidad y/o riesgo de exclusión social en una sociedad en la que las desigualdades y desequilibrios son el gran objetivo a abatir.

"El empeño de Amiab por demostrar que estas personas por las que trabaja son muy capaces (‘Muy Capaces’ es el nuevo lema de la entidad) es una constante en su trayectoria, consiguiendo que estas, de una forma u otra, estén en disposición de devolver lo que la sociedad ha hecho por ellas. Es por ello que Amiab hace un llamamiento a toda la sociedad para continuar en esa batalla compartida", sentencian.