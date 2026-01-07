La nueva y tranquila vida de Jesús Vallejo en Albacete tras el Real Madrid: "Hasta los coches van más despacio"

Jesús Vallejo en su casa de Albacete y una imagen de la ciudad.

El Real Madrid se enfrentará al Albacete Balompié en los octavos de final de la Copa del Rey, así lo ha decidido el sorteo celebrado este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). Un enfrentamiento histórico en el estadio Carlos Belmonte (aún sin fecha fijada) que ha puesto a Jesús Vallejo en el foco de todas las miradas.

El futbolista zaragozano que estuvo 10 años en el Real Madrid y que ahora defiende la camiseta del Albacete Balompié afronta uno de los partidos más especiales de su carrera futbolística.

El defensa central, que cumplió 29 años el pasado 5 de enero, se reencontrará con varios de sus excompañeros de vestuario (Carvajal, Courtois, Valverde, Ceballos, entre otros) con los que conquistó títulos y defendió la camiseta blanca durante ocho temporadas.

Vallejo fichó por el Albacete en julio de 2025. Albacete Balompié

Tras terminar su vinculación profesional con el Real Madrid y quedar como agente libre, en julio de 2025, Vallejo se unió a las filas del "Queso Mecánico". Desde entonces su vida ha dado un giro de 180 grados, tal y como explica en uno de los episodios de la saga '24 horas con un futbolista' del periodista Rodrigo Faéz en YouTube.

En el vídeo se muestra una visión cercana de la vida de Vallejo en la ciudad albaceteña lejos de los focos y la presión de la élite: desde su rutina de entrenamientos, integración en el club manchego hasta su restaurante favorito.

Vallejo confiesa que ha encontrado tranquilidad y calidad de vida en la 'Nueva York de La Mancha'. "Aquí veo mucha menos prisa que en Madrid, tienes todo a cinco minutos. Me da la sensación de que hasta los coches van más despacio", afirma entre risas.

Jesús Vallejo en el vestuario del Albacete.

El día a día es "muy tranquilo" salvo del 7 al 17 de septiembre que se celebra la famosa Feria de Albacete que el exmadridista define como "una barbaridad".

Jesús cuenta cómo se gestó su fichaje por el 'Alba' donde el mítico restaurante 'El Callejón de los Gatos' desempeñó un papel fundamental. "Fue el primer sitio que visité cuando llegué a Albacete", detalla.

Jesús Vallejo en el exterior del restaurante 'El Callejón' de Albacete.

Acompañado de miembros de la dirección y su agente, el ambiente manchego del establecimiento terminó por aclararle su futuro futbolístico. "Salí de allí al 90% convencido. La decisión fue fundamentalmente humana y de sensaciones, no económica", narra en el filme.

El vínculo de Vallejo con este restaurante es tan especial que no dudó en llevar al periodista Rodrigo Faéz a degustar un plato típico de la tierra: gazpacho manchego. "Nada tiene que ver con el gazpacho o salmorejo. Está hecho a base de tortas y carne, se suele tomar cuando viene la época del frío", explica el defensa central.

Gazpacho manchego.

'El Callejón', situado en la calle Guzmán el Bueno 18, lleva más de 40 años siendo un referente en la vida social y gastronómica de la capital albaceteña. Desde que abriera sus puertas en 1985, este local se ha consolidado como un punto de encuentro para los aficionados del toreo y los amantes de la comida manchega.

Jesús Vallejo junto al vicepresidente y Consejero Delegado en Albacete Balompié, Víctor Varela en el restaurante.

La decoración y la atmósfera de este establecimiento hostelero lo han convertido en un auténtico museo. Miles de carteles, fotografías y recuerdos cubren sus paredes rindiendo homenaje a la tradición taurina de Albacete y Castilla-La Mancha. Numerosas personalidades ilustres del deporte y la cultura han pasado por los enmaderados salones de 'El Callejón'.

La oferta gastronómica propone productos de la tierra y una selección de vinos de bodegas destacadas como Iniesta, González Byass o Dehesa de Los Llanos. El menú parte desde los 28 euros con recetas tradicionales como el gazpacho manchego, judías con perdiz, cabrito lechal al horno, arroces y carnes a la brasa.

Barra principal del restaurante 'El Callejón' de Albacete. Restauranteelcallejon.com

"Somos especialistas en comida típica manchega y de mercado, nos caracterizamos por nuestro ambiente taurino y salones reservados", así se definen en su propia web.

Una historia que deja en evidencia que la sencillez, la humildad y la tranquilidad son los tres pilares que sostienen la nueva vida de Jesús Vallejo en Albacete.